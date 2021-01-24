英足總盃│車路士挫盧頓晉級　阿巴謙入3球成功臣　華拿十二碼宴客

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-24 23:21

車路士周日（24日）於英格蘭足總盃第4圈，主場對英冠的盧頓，憑譚美阿巴謙大演帽子戲法，以3：1擊敗盧頓晉級，第5圈將作客英冠球隊班士利。

賽前球場因落雪變成一片雪地，工作人員需要鏟走積雪才開賽。不過，雪雨交加無阻「藍戰士」開波11分鐘先開紀錄，譚美阿巴謙接應添姆華拿傳中一射破網。主隊得勢不饒人，6分鐘後阿巴謙接應列斯占士傳中，頭槌建功頂成2：0。

阿巴謙11分鐘為車路士先開紀錄。（路透社）

阿巴謙半場入兩球。（路透社）

車路士半場主導比賽，但盧頓的佐敦奇勒30分鐘近門窩利抽射，角度及力度都久奉，繼第3圈後再度正選出戰的阿列沙巴拿加卻因視線受阻，皮球於反應不及的「Kepa」腳邊擦過入網，阿列沙巴拿加失波後坐在地上十分無奈。

「藍戰士」半場本來仍有機會拉開紀錄，但完半場前數度埋門都無功而還，以2：1返更衣室。

阿列沙巴拿加視線受阻未能及時作出反應，只能看着皮球從自己身邊擦過入網。（路透社）

阿列沙巴拿加失波後十分無奈。（路透社）

車路士換邊後很快就有機會拉開差距，薛耶治49分鐘後腳送列斯占士一程，後者地波傳中找到普列錫，美國國腳鏟射被盧頓門將擋出。

車路士繼續圍攻盧頓，53分鐘薛耶治短角球開給今場擔任隊長的美臣蒙特，後者控定後即時交給薜耶治，摩洛哥國腳落底傳中，皮球穿過小禁區，阿巴謙遠柱入楔來遲半步，未能完成帽子戲法。

阿巴謙完成帽子戲法，擁抱造就自己的奧杜爾慶祝。（路透社）

盧頓60分鐘再有機會，多得列斯占士解圍失誤，丹樸斯傳給禁區頂的文賓素，該名27歲中場妙傳給今季英冠仍未開齋的干歷克，後者勁射被「Kepa」擋出，未能收窄紀錄。

阿巴謙73分鐘接應後備上陣的赫臣夭杜爾斬中，高高躍起銅頭一搖斜出，但兩分鐘後奧杜爾沉底再度找到阿巴謙，後者近門輕鬆完成帽子戲法。

華拿射失十二碼，氣得想扯爛波衫。（路透社）

車路士前鋒迪姆華拿85分鐘單刀殺入禁區，被奇勒從後鏟跌，球證判12碼，華拿親自操刀被對手門將撲出。「藍戰士」最終以3：1擊敗盧頓，殺入第5圈將會作客英冠的班士利。

英超第20輪直播賽程（按圖放大）：