足球轉會│傳阿仙奴有望平價租用挪威神童　奧斯爾正式投費倫巴治

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-24 23:54

皇家馬德里中場馬田奧迪加特不滿上陣時間太少，向球會提出轉會要求，盛傳最想重返去季效力過的皇家蘇斯達，但英格蘭傳媒周日（24日）傳出，阿仙奴領隊阿迪達致電奧迪加特後，使得這名「挪威神童」改變初衷，「兵工廠」有望平價借用這名皇馬中場。

奧迪加特今季獲皇馬留用，但上陣時間甚少，至今於各項比賽僅上陣9次。有指「挪威神童」知道自己在皇馬主帥施丹麾下，上陣機會難以得到改善，故向球會提出轉會要求。

據了解，皇馬不想出售這名挪威國腳，只會借出22歲的奧迪加特，而他最初想回到去季效力的皇蘇，「銀河艦隊」尊重其意願，與皇蘇商量租借細節。不過，著名轉會記者Fabrizio Romano爆料指情況有變，對奧迪加特甚有興趣的阿仙奴，因為一通電話成為了最有機會得到奧迪加特的球會。

奧迪加特（右）今季於皇馬上陣機會不多。（Getty Images）

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）

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Romano表示，阿迪達致電奧迪加特，向他保證一定出場時間，又向他透露阿仙奴的未來計劃，「於英超一展所長的機會」更使這名挪威球星改觀，對轉戰英超愈來愈有興趣。據報皇馬正跟阿仙奴確認借用細則，「奧迪加特正等待完成手續」，似乎阿仙奴已幾可肯定借用奧迪加特。

奧迪加特去季於皇蘇表現出色。（Getty Images）

英國《泰晤士報》指出，奧迪加特借用費只需180萬英鎊，「兵工廠」到6月前將會全數負責奧迪加特約38000英鎊的周薪。連同借用費，阿仙奴將花250萬英鎊在奧迪加特身上。

奧迪加特2015年加盟皇馬至今，於正式比賽僅上陣11次。（Getty Images）

奧斯爾投費倫巴治 傳披67號球衣

阿仙奴早前與中場奧斯爾提早6個月解約，節省700萬鎊薪金。這名德國中場的10號球衣空出，英國傳媒認為奧迪加特如果真的轉投阿仙奴，極有可能得到這件10號球衣。

奧斯爾亦於周日正式加盟費倫巴治，有傳可能於下周作客錫瓦斯（Sivasspor）或之後主場對卡塞利（Kayserispor ），首度穿上費倫巴治球衣出場。由於現時費倫巴治10號波衫另有主人，土耳其傳媒指這名德國籍土耳其裔中場將會穿上67號波衫，因為家鄉宗古爾達克 （Zonguldak）郵政編號以67開始。

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英超第20輪直播賽程（按圖放大）：