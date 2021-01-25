黎志偉爬如心廣場｜幕後繩索團隊視角　人類與強風之驚險搏鬥

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-25 19:24

黎志偉在1月16日攀登荃灣如心廣場，但入夜後風勢太強，繩索糾纏難解，無奈於75樓止步，最終徐徐下降回65樓，完結挑戰。從直播片段觀看，相信很多市民都感受到那種難度及驚險，而從幕後支援人員眼中，當時的情況更加緊張。 攀樹導師經驗的吳志雄（Tony）當晚在65樓支援黎志偉，承認那時情況有危險，慶幸及時決定撤退，「志偉落到嚟之後凍到面色都變埋，手指都已經變色，我覺得佢呢個決定係正確。」

普通人隔住鏡頭看黎志偉爬如心廣場，總有點距離感，但Tony與一班繩索支援團隊就在半空最前線，與黎志偉一起面對強風，共同解決問題，親身感受現場氣氛的轉變，由早上的輕鬆變成入黑後的緊張。

黎志偉在活動前與部分繩索團隊成員合照。（Ignite Community Services提供）

【挑戰當日，黎志偉精彩圖片】

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坐住輪椅的黎志偉在早上9時半出到大廈外，約10時15分開始攀爬。他的攀爬分為3段，首段由地面上31樓隔火層，之後由31樓上65樓隔火層，最後一段就攀上天台，3段共約300米高，每段都要換繩。

活動背後，Tony與繩索團隊早一日安裝好所有3套繩索系統，進行簡單測試，到活動當日清晨集合，做好最後準備。

攀樹導師Tony是黎志偉爬如心廣場幕後其中一名無名功臣。（Ignite Community Services提供）

整支幕後繩索團隊超過20人，Tony是其中一名主導人物，他一直與黎志偉透過對講機及電話溝通。

Tony笑說：「我哋有叫佢唱歌，『唱首歌嚟聽下，休息下』，目的係想令佢輕鬆啲，觀察佢嘅反應。如果佢識講笑，咁就繼續爬啦，但唔識講笑的話，就要放返佢落嚟。」Tony認為黎志偉首段爬得很順利，中午12時抵達31樓，完成全程三分之一。

當黎志偉開始由地面爬上31樓，地面及31樓都有繩索團隊戒備。（顏銘輝攝）

【挑戰當日，幕後繩索團隊的努力】

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不過，由31樓爬上65樓期間，風勢逐漸加強，黎志偉遇到問題，幾條繩索糾纏在一起。

Tony憶述當時情況困難但樂觀，他說：「志偉狀態好好，啲繩糾纏埋一齊，志偉嘅意志力就開始出嚟。玩繩索嘅人，遇到困難時，意志就嚟，志偉就更加強，佢從來唔覺得係咩事，佢係個專門解決問題嘅人。」

Tony是一名攀樹導師，十分熟悉繩索系統運作。（顏銘輝攝）

不負Tony的期望，黎志偉靠擺蕩解繩，當他蕩向玻璃的時候，借助大廈的窗口，轉一轉輪椅，化解困局。Tony大讚：「呢吓真係唔容易，所以爬完第2段，佢已經好攰。其實好考技術，同埋本身冇諗過咁做，但突然遇到困難，佢即時諗到咁解決。」

有驚無險，繼續往上爬，當黎志偉到65樓時，已是下午5時半。Tony透露他們沒有為挑戰設時限，就算入夜，眾人都沒有想過中止挑戰。Tony說：「團隊都會擔心，入黑後攀爬嘅環境完全唔同，影響視線。志偉話出去爬，我哋就幫佢佈置好繩索。大家都冇諗過退出，一切睇志偉狀態。佢有覺得累，手就起晒水泡，又有傷，但佢由頭到尾都冇講過放棄，希望爬到上頂。」

Tony表示在活動當日晚上的情況最緊張。（Ignite Community Services提供）

夜幕低垂，晚上6時半多，黎志偉再出到大廈外，往天台上攀。身在65樓隔火層的Tony開始覺得不對勁，他說：「感覺到風好勁同埋好凍，大家都知道，志偉喺出面面對嘅辛苦應該係我哋兩倍、三倍，我哋心入面都好擔心。」風愈來愈大，黎志偉被吹到轉圈及蕩來蕩去，繩索的糾纏問題亦變得嚴重。

在白天，大家有講有笑，感覺輕鬆，但到晚上，氣氛變得凝重。Tony說：「感覺佢講野認真咗，都知出面環境惡劣咗，好險峻。佢會突然話『Tony，拉緊條繩』，我哋即刻跟住做。拉緊繩嘅時候，佢係爬唔到。風過咗後，我哋鬆繩，佢先可以繼續爬。嗰陣陣風相當強，不斷重覆拉緊、放鬆嘅過程去配合佢。」

Tony講到，他跟黎志偉就在2014年於大棠渡假村這棵樹認識，當年黎志偉想學攀樹，兩人就研究輪椅攀樹系統。（顏銘輝攝）

被問到這種情況持續了多少時間，Tony說：「7點幾8點，嗰時真係好緊張，冇時間睇錶。」

他表示開始擔心黎志偉的安全，「嗰陣腦海諗到咩？有啲新聞影片，清理大廈外牆嘅吊船，撞嚟撞去，可能會撞埋玻璃，志偉就好似呢種情況。後嚟我同志偉講番，佢嗰段時間有危險，但佢好想撐落去繼續爬。」

黎志偉爬了超過10小時，天光爬到天黑，雖然未能如願抵達天台，但他已為香港人寫下熱血的故事。（Ignite Community Services提供）

「大家都未遇過呢個情況，喺大風下，3條繩糾纏，真係好難搞，唔好講志偉，我哋個個都未見過呢個情況。大家都係見招拆招，第3段嘅問題係太大風，佢轉咗幾個圈，真係好難解開。」Tony說。

Tony在訪問中講得最多的是「見招拆招」。（顏銘輝攝）

上到七十幾樓，黎志偉在強風中掙扎1小時，向上寸步難移，他無法解開糾纏的繩索。Tony說：「我有問志偉，『你諗諗好喎』，我唔會畀意見叫佢放棄，我話『志偉，咁大風，你諗下繼續上定點好』，我哋繼續傾偈。」最後，由黎志偉一槌定音，決定中止。

Tony續說：「佢就話『OK啦，安排我哋嘅Plan B』。我哋有好多方案，諗唔到點解決的話，咁就要Plan B，唔再繼續向上，返65樓啦。佢講嗰陣好平靜，冇唔開心，佢講嘢嘅語氣一向唔會大起大落。」在天台準備好的高空繩索隊伍，派了兩人下來，接應黎志偉，與他下降到65樓，約晚上8時45分，安全回到隔火層。

Tony（左）在活動期間一直透過對講機及電話與黎志偉溝通。（Ignite Community Services提供）

見到黎志偉放棄挑戰回來，Tony說：「有啲矛盾，一直覺得如果佢爬到上去就好嘞，但見到佢返嚟，終於安全，又會好開心，兩種心情都有。志偉落到嚟之後凍到面色都變埋，手指都已經變色，我覺得佢呢個決定係正確。」

Tony表示黎志偉回到隔火層後，手指都變紫色了。（余俊亮攝）

那一刻，Tony任務完成，「志偉落到嚟，我冇同佢講嘢，見到佢安全，我就好開心。」其他支援團隊幫黎志偉添衣及蓋上毛毯，為他按摩及送上熱飲，之後黎志偉就上去見記者，而Tony就與團隊收回繩索，他感嘆：「我哋事後收繩，都發現3條繩真係難分難解！」

Tony與黎志偉在2014年認識，當時已經下身癱瘓的黎志偉想學攀樹，兩人研發出一套輪椅人士的攀樹系統。在爬如心廣場的挑戰前一個月，Tony才收到黎志偉的邀請，之後他們繩索團隊就在1個月內設計好整套攀爬系統。這套系統主要由3條繩組成，分別是攀爬繩、保護繩及固定輪椅的固定繩。

當黎志偉準備見記者時，繩索團隊正忙於收拾裝備。（顏銘輝攝）

Tony表示這是他繩索生涯的難忘經驗，但他笑言：「係寶貴經驗嚟，但應該冇乜用，我估應該唔會再有人坐輪椅爬300米高嘅大廈。」他表示，黎志偉事後大讚他們所設的繩索系統，感謝繩索團隊的義務幫助。

那麼，Tony有沒有安慰黎志偉，他答道：「我哋？呢啲嘢心照啦！」

活動後，黎志偉與繩索團隊合照，包括Tony（左二）。（顏銘輝攝）

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