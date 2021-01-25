【行山】港姐亞軍陳楨怡上東洋山　睇完芒草再欣賞九龍城市日落

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-25 19:21

應屆香港小姐亞軍陳楨怡（Celina）在社交網站分享，她到東洋山行山。她認為東洋山的風景很漂亮，沿路可以欣賞芒草，又看到日落，而且不算難行。陳楨怡間中都會分享行山相，她之前行過港島的鶴咀及大潭水塘，都是屬於難度較低的路線。

陳楨怡今日在Instagram分享她到東洋山行山的照片，見到她穿上綠色上衣，露出纖腰玉背，白色的緊身褲亦盡顯其長腿。從陳楨怡的照片估計，她是由飛鵝山道的馬路行，經衛奕信徑第4段的山路上斜，登上533米高的東洋山。這條上山的山路不長，兩旁頗多芒草，但路面幾斜，又多碎石，上易落難，最好穿行山鞋去行。

【陳楨怡行東洋山】

東洋山相關行山路線：

西貢行山路線｜東洋山上享受芒草遍野 蠔涌起步登頂考驗體能

九龍行山路線｜登東洋山俯瞰西貢靚景 挑戰衛奕信徑四段艱苦上山

陳楨怡留言形容東洋山的路線：「風景真係好靚又唔係好難行，但落山就要小心要用手，沿路有小小芒草，到5：00（下午5時）仲可以睇到日落。」相信陳楨怡離開東洋山後，落到飛鵝山道，再沿馬路行出去，俯瞰九龍的城市日落景致。途中，她遇上一大野豬。

【陳楨怡行鶴咀及大潭水塘】

+ 3 + 3 + 3

陳楨怡間中會在Instagram分享行山照，例如在去年10月，她跟朋友去鶴咀行山，她表示：「一落巴士行，沿途都係平路風景好靚，有啲風好舒服，好似去郊遊。仲偶遇兩隻好sweet（可愛）嘅野豬，行到半段就會見到海同蟹洞，浪花打上岩石上真係好壯觀，好減壓。路線唔難行，好適合一家人去。」去年9月，她還去過大潭水塘。

了解鶴咀行山路線：新手親子郊遊之選 賞古蹟燈塔 看蟹洞雷音洞