【足球轉會】連格傳解凍投莫耶斯懷抱　韋斯咸靜靜地起革命

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-26 14:09

曼聯失勢翼鋒連格，今季在「紅魔雪櫃」接近沒有「解凍」機會，至今僅得3次上陣機會。再「雪」落去也不是辦法，如今離開「雪櫃」有轉機，英國傳媒盛傳韋斯咸主帥莫耶斯有意借用連格，同時有興趣借用一名前鋒，成為安東尼奧的「Plan B」。

連格今季苦無上陣機會，至今英超零上陣，僅在聯賽盃及足總盃上陣3場，合共179分鐘，被主帥蘇斯克查「雪到硬」，該名英格蘭翼鋒當然希望可以重回賽場，惟再披曼聯球衣的機會不大，出走或許是唯一方法。

曼聯早前與連格啟動合約延長一年的條款，英國傳媒指蘇斯克查希望「連美斯」留在陣中，但幾乎沒有上場機會，連格方面向蘇帥要求後，曼聯終於對此「開綠燈」，據報紐卡素﹑西布朗及外國球會亦對他有意思，最有機會羅致連格的正是莫耶斯帶領的韋斯咸。

連格今季僅上陣3場，離開曼聯才可取得更多上陣機會。（資料圖片／Getty Images）

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莫耶斯執教曼聯不足一年，當時「連美斯」依然是青年軍一員，並被外借至英冠，未有機會為莫耶斯效力，如今有望在韋斯咸合作。

韋斯咸踏入新一年後勢頭不俗，連同足總盃賽事5場全勝，並在英超排第7位，與第4位的利物浦僅差兩分，若果今晚（26日）深夜擊敗水晶宮便可一嘗「四哥」位置。莫耶斯賽前直言嘗試繼續向上爬，「我希望球隊可以繼續強勢，但我們要保持實際，不能立下一些天馬行空的目標，球隊需要以我們的方法繼續力爭上游。我與隊員們同樣具有野心，但我們不會大事向外宣揚。」

莫耶斯有野心，但「椰子」不說。（資料圖片／Getty Images）

以「鎚仔幫」現時的位置，一旦保持其狀態，有望於季尾爭奪歐洲賽席位。莫耶斯「身體卻很誠實」，靜靜地起革命，早前賣走施巴斯坦賀拿後，前線只剩下安東尼奧一人，希望在冬季轉會窗增添球隊實力。

除了連格外，德國《圖片報》透露韋斯咸的目標是RB萊比錫的韓國前鋒黃喜燦，有意在冬季借用半季，成為安東尼奧的替補。黃喜燦去年夏天由薩爾斯堡轉投萊比錫，但該名25歲的韓國前鋒曾經患上新冠肺炎，今年才病癒復出，至今依然未能取得首個德甲入球。

黃喜燦今季加盟萊比錫後，早前曾患新冠肺炎，他今季依然未能在德甲取得入球。（資料圖片／Getty Images）

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