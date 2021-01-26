行山｜朱智賢歸納「八大行山原因」　發現有人為結識異性上山

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-26 16:43

女藝人朱智賢（Ashley）近期頻頻行山，還挑戰「考牌路線」杯靈雙渡，累積了不少行山經驗。她昨日在社交網站分享行山的體會，指歸納出行山人士的8大行山原因，但她遺漏了第6點，其實只列出了7大原因。大家覺得朱智賢說得對不對？

朱智賢近期好像轉做行山界KOL，常在Instagram分享行山經歷及打卡照片。她昨日打出一大段文字，回顧她這段時間行山的體會。她發覺大家因為不同原因而去上山，主要可以歸納為幾種。雖然她加了一個「八大行山原因」標籤，但她的內文其實遺漏了第6點，所以實際上只得7大原因。

【朱智賢歸納「八大行山原因」】

+ 3 + 3 + 3

她列出的第1個原因是為了打卡影相「呃like」而行山，穿得愈性感愈好，她之後加上一個備註，表示無意冒犯任何人。至於第2個原因則是喜歡大自然，純粹鍾意行山及呼吸新鮮空氣，而第3個原因就是為了做運動，強身健體及減肥。第4個原因則喜歡挑戰自己及刺激冒險，享受登頂成功感。

她認為第5個原因是有人視行山為結識異性的方法，將行山當成拍拖節目，可以跟心儀對象多多交流。朱智賢是漏寫了第6個原因，之後第7個是享受一個人獨處的時間，而第8個原因就希望鍛鍊意志及克服困難。她最後問大家：「你哋行山又為咗咩原因呢？」還加上一個「有冇講中你呢」的標籤。

咦！第6點呢？（朱智賢Instagram）

【朱智賢分享行杯靈雙渡的點滴】

朱智賢挑戰「考牌路線」杯靈雙渡 爬過一線脊狼狽落圓頭山

+ 4 + 4 + 4

朱智賢近大半年行過很多地方，包括青山、龍脊、城門水塘、獅子山、太墩、蠄蟝石頂、白角及流水響，而近期更加成功挑戰行山界的「考牌路線」杯靈雙渡。

【朱智賢分享到太墩行山】

朱智賢登太墩看「西貢千島湖」 落山歎「邪惡」菠蘿油

【朱智賢到香港不同郊野地方行山照片】