【英超】車路士油王的真人騷式管治法　林柏特值得給予更多時間

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-26 19:31

車路士日前宣布解僱主帥林柏特，這名「藍戰士」傳奇上任571日就黯然落台，消息來得突然使不少人覺得驚訝。 誠然，這支倫敦球隊去年夏天花了2億英鎊擴軍，現時只排在英超第9位，林柏特作為領隊需要負上一定責任。 不過，在仍有19場的情況下，林柏特與車路士仍有機會爭取前4一席位，不禁令人疑問：是否應該給「林伯」多一點時間？

林柏特2019年7月上任，作為球隊一代傳奇，助「藍戰士」奪得3次英超、4次足總盃及1次歐聯冠軍，理應得到更多時間。再加上他成為一名領隊的日子不長，更應給他更多時間，在周一大家都得到了答案：不，林柏特跟阿巴莫域治2003年成為車路士班主後13名領隊一樣，不會有任何特殊待遇。

不過，與其他13人不同，林柏特接過帥印時，球會因轉會禁令不能買人。林柏特起用多名年青球員，美臣蒙特、譚美阿巴謙、列斯占士、赫臣奧杜爾等，都在他麾下得到英超上陣機會，這些球員今季更成為了球隊骨幹。

林柏特成為阿巴莫域治成為車路士班主後第14名離任領隊。（Getty Images）

在不能收購球員下，林柏特讓車路士以第4完成2019至20年球季，得到直入歐聯分組賽的資格，足總盃亦殺入決賽，惜負倫敦死敵阿仙奴，未能首季帶隊就捧盃。

車路士轉會禁令完結後即時作出反應，豪使逾2億英鎊買人，夏維斯、迪姆華拿、芝維爾、薛耶治及艾度亞文迪加盟，盡顯爭勝決心。

轉會市場揮金如土，成績卻不似預期，目前「藍戰士」19輪後只排第9位，與榜首的曼聯相差11分，雖說並非沒有可能後來居上，但實際一點的話應該將目標放在重返前4。仍有19輪的時間，歐聯殺入16強，此時炒林柏特只是阿巴莫域治的一貫作風。

成績至上，林柏特去季領軍如何出色亦沒有用。（Getty Images）

「油王」作風不禁令人想起特朗普未參選美國總統前，主持的真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice），表現不佳都會聽到他的名言：「You're fired.」阿巴莫域治成為車路士班主18年，至今已換了13名領隊，摩連奴首次成為主帥時帶隊1176日已是阿巴治下最長紀錄。

林柏特今季曾一度領軍殺上第3，當時薛耶治為首的攻線雖非無堅不摧，亦實是看頭十足，儼如爭標分子之一，惟其後薛耶治受傷，華拿腳風無靈，7200萬鎊收購夏維斯如同隱形，車路士戰績回落，最後「林伯」成為了另一名聽到「You're fired」的領隊。

林柏特去季領車路士得到直入歐聯分組賽資格。（Getty Images）

英國傳媒曾批評林柏特交際能力，指他跟球會高層關係一般，《The Athletic》亦曾指部分球員不滿「林伯」指揮時交代不足，但這些都可透過場上成績改善扭轉。

人事看來並非林柏特被炒的最大原因，歸根究底，「林伯之死」都是出於今季大灑金錢下，成績與去年相差太遠，「油王」捧盃心切，看不到實績決定炒人。

夏維斯及華拿加盟後表現一般，仍未適應英超的風格。（Getty Images）

車路士眾將感謝林柏特：（按圖進入）

+ 2 + 2 + 2

下任主帥好自為之

車路士花了2億英鎊，收購4名主力球員，踢法有一定程度上的改變，說是「新嘅一樣」亦不算過分。沒有太多時間準備新球季，又不可能將這些貴價球星長期擺在後備席上，實在應該讓林柏特更多時間去調校這支新世代車路士。

外界盛傳車路士下一任主帥大有機會是前巴黎聖日耳門的杜慈，會否成功不得而知，肯定的是，今次杜慈去留不會再關係到人事問題，會純粹由成績出發，有獎盃有得留低，沒有獎盃，將會成為車路士版《飛黃騰達》的下一個亡魂。

英超第20輪直播賽程（按圖放大）：