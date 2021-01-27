【英超】車路士宣布簽杜慈為主帥18個月　周三即領軍鬥狼隊

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-27 09:19

車路士在當地時間昨晚宣布，委任前巴黎聖日耳門主帥杜慈為教練，接替被解僱的名宿林柏特。他已經與車路士簽約18個月，昨晚馬上主持首課操練，準備周三晚主場對狼隊的英超。

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車路士透過官網宣布，與杜慈簽約18個月，合約包括延長年期的條款。47歲的杜慈說：「我們都非常尊重林柏特的工作與他在車路士創造的傳奇。與此同時，我逼不及待地想見到我的新球隊，在最激動人心的聯賽中參與競爭。我很高興自己能成為車路士大家庭的成員，這感覺太美妙了！」

【杜慈的車路士生涯第一夜】

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車路士總監格諾芙斯基雅說：「在季中換帥並不容易，但我們很高興能請到歐洲其中一名最好的教練杜慈。在今季及之後的時間，我們還有很多工作要做，還有很多目標要達成，歡迎杜慈加入我們。」杜慈昨晚已經主持首課操練，周三晚將領軍對狼隊。

杜慈由2009年起接替高普擔任德甲緬恩斯主帥，開始成名。在2015年，他再度頂替高普，到多蒙特擔任主教練。在2018年，他執教巴黎聖日耳門，贏過兩季法甲冠軍，至上月遭解僱。在車路士，他會重遇基斯甸普列錫及堤亞高施華兩名舊部。

【油王入主車路士後歷任領隊】 （按圖進入）

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他是車路士史上首位德國教練，也是班主阿巴莫域治在2003年入主以後的第11名正式領隊。車路士陣中亦有多名杜慈的德國同鄉，包括有傳在更衣室「搞風搞雨」的中堅魯迪格，還有兩名表現未如預期的新兵夏維斯及迪姆華拿。

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英國《每日郵報》披露，杜慈會延續林柏特重用年輕人的方針，繼續起用譚美阿巴謙、美臣蒙特及列斯占士等青訓球員；不過，在轉會市場上，車路士就會改變目標，他們不再追逐林柏特情有獨鍾的韋斯咸防中迪格蘭賴斯，獲得車路士全力支持的杜慈，很希望在夏季轉會窗羅致多蒙特中鋒艾寧夏蘭特。

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