意大利盃｜伊巴舌戰盧卡古埋輸波伏線　國米艾歷臣罰球絕殺AC米蘭

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-27 11:42

意大利盃8強米蘭打吡戰，國際米蘭靠基斯甸艾歷臣在補時7分鐘的精彩罰球絕殺，以2：1反勝有伊巴謙莫域被逐的AC米蘭。不過，今場的焦點並非艾歷臣的入球，而是伊巴與盧卡古在完半場前的爭執，兩人頭頂頭，盧卡古爆粗問候伊巴家人，異常激動，伊巴鬧人似乎不靠粗口，翻出盧卡古的往事，刺中對方痛處，鬧完人還笑笑口。

當地時間昨晚（1月26日）的意大利盃米蘭打吡戰，伊巴在31分鐘先為「紅黑軍團」開紀錄。

完半場前，國米前鋒盧卡古遭阿利斯奧羅馬洛尼侵犯，之後演變成為盧卡古及伊巴的衝突！兩人頭頂頭，口中唸唸有詞。

【伊巴舌戰盧卡古逐格睇，按圖看清事發經過】

+ 17 + 17 + 17

意大利傳媒披露兩人對罵的內容，伊巴指盧卡古是一隻「蠢驢」，叫他「快去打電話給母親，去找什麼巫毒教吧」。盧卡古就被伊巴激到非常憤怒，回擊伊巴是狗雜種，更用粗口問候了伊巴的妻子及母親。球證給予兩人各一面黃牌。

雖然伊巴及盧卡古在曼聯做過隊友，但此時此刻，各位其主，氣上心頭，唇槍舌劍。就算球證在罰球開出後鳴笛完半場，兩人仍然未有收口，其中盧卡古十分激動，還想跟伊巴舌戰三百回合，但國米的職球員趕快將盧卡古拉走，帶他回更衣室。

在下半場，球證因傷退下火線，要由第4裁判入替。（路透社）

為何伊巴會「打電話給母親」及「巫毒教」攻擊盧卡古？原來有段故。愛華頓班主Farhad Moshiri曾經講過一件關於盧卡古拒絕續約的往事，當時愛華頓已經準備好豐厚的合約，等待盧卡古簽名，但期間盧卡古打電話給母親，之後他表示收到巫毒教的訊息，他需要轉會車路士，拒絕續約。後來盧卡古否認了這件事，最後他沒有回到車路士，而是去了曼聯。

這次伊巴及盧卡古口舌之爭，其實為比賽的結局埋下伏線。在58分鐘，伊巴踢跌了高拉洛夫，被罰黃牌，累積兩黃變一紅被逐。

伊巴換邊後被罰第二面黃牌，令AC米蘭要踢少一個。（路透社）

AC米蘭在10人應戰下，形勢被動。71分鐘，國米獲得12碼，盧卡古主射入網，追成1：1。到補時7分鐘，基斯甸艾歷臣處理禁區頂罰球，皮球以高速彎過人牆入網，國米以2：1絕殺AC米蘭。

【國米下半場連入兩球反勝】

+ 2 + 2 + 2

AC米蘭主帥皮奧利對賽果感到失望，認為伊巴被逐是比賽的轉捩點，他表示伊巴在更衣室中為紅牌道歉。對於伊巴及盧卡古的衝突，皮奧利說：「他們都是成年人，他們都向對方講了一些說話，我不太清楚內容，但事情發生了，我們都要向前望。」對於伊巴在下半場的第二面黃牌，皮奧利則認為情有可原，他指：「這是來自他對勝利的渴望，盡力幫助球隊。他本可以放慢腳步，但現實是這樣發生了。」

另一邊廂，國米教練干地就大讚絕殺功臣艾歷臣，表示今月不會賣走他。干地說：「我講過很多次，今個月沒有新人加盟，亦沒有球員會離隊。艾歷臣是個很聰明的球員，他很有實力，也是我們計劃的一部分。我很高興，他今場取得入球。」

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