英足總盃｜昔日神童韋舒亞再嘗入球滋味　轉戰般尼茅夫盼尋第二春

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-27 17:29

曾經是潛力無限的英格蘭超新星，大戰巴塞隆拿「夢三」中場而不落下風，但在傷患折磨下，29歲的韋舒亞在英超也難找到一席之位。他今月以自由身加盟英冠的般尼茅夫，終於在英足盃正選披甲，還射入一記漂亮的遠射，助球隊以2：1淘汰卡維尼。事隔18個月，韋舒亞再在正式比賽入球，他賽後感嘆「忘記了如何慶祝」！

當地時間昨晚（1月26日）的英足盃，般尼茅夫主場對英乙的卡維尼，月中以自由身簽約般茅的韋舒亞首次為新東家正選上陣。24分鐘，韋舒亞接應祖舒亞京治的後腳傳球，第一次時間左腳「熨射」入網，對方門將飛盡都撲不到，幫般茅開紀錄。韋舒亞入球後表現不算興奮，未有開懷而笑，表情嚴肅認真。最終，般茅主場以2：1淘汰卡維尼，下圈會對般尼。

韋舒亞取得518日以來首個入球：

韋舒亞已經有18個月未嘗入球滋味，準確一點說，這是他518日以來首個入球。他上次入波是2019年8月，他代表韋斯咸出戰英聯盃對紐波特郡。去年10月，他與韋斯咸協議解約，效力「槌仔幫」逾兩年僅19次上陣。經歷幾個月的自由身，他今月中簽約般茅。

【29歲的韋舒亞加盟後首次正選，取得入球】

久違的正選，加上久違的入球，韋舒亞恍如隔世。他賽後說：「從個人而言，很高興可以回到正選排陣。上一次效力般茅時，我沒有幫球隊入過波。」他在16/17球季曾被外借到般茅。他續說：「我忘記了怎樣慶祝，有點驚訝。」

般茅主帥天度爾（Jason Tindall）盛讚韋舒亞的表現，他說：「大家都清楚韋舒亞的能力，他是個有實力的球員，總希望用波，我十分滿意他的表現。比賽可以令他變得更強，他向前踏出了一大步。」

回憶10年前的韋舒亞：

+ 5 + 5 + 5

韋舒亞是阿仙奴的青訓產品，年少成名，初出道被視為「神童」。在2011年的歐聯16強，他代表阿仙奴對巴塞，表現獲一致好評，與沙維及恩尼斯達正面交鋒而不落下風，助球隊首回合贏2：1。

10年前對巴塞隆拿的巔峰韋舒亞片段：

13/14球季，韋舒亞對諾域治的經典團隊合作入球：

當年19歲的韋舒亞被寄予厚望，但那場對巴塞的比賽，可能已經是他球員生涯的巔峰。一次又一次的傷患，磨掉他的靈光，最後在2018年黯然離開阿仙奴，轉到韋斯咸，如今跌落英冠，還望他可以在般茅煥發第二春。