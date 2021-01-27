【桌球】希堅斯德國賽前夕確診　特林普病癒復出直言「餓波」

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-27 19:29

蘇格蘭球手希堅斯（John Higgins）上周打入大師賽決賽，本於周三（27日）在德國大師賽出擊，但開賽前夕確診新冠肺炎，只能退出比賽。

希堅斯早前於大師決賽以8：10不敵中國球手顏丙濤，英國時間周三下午將會於德國大師賽首圈對英格蘭球手卡寧頓（Stuart Carrington）。

由於兩屆德國賽冠軍希堅斯在最新一輪測試呈陽性反應，需要即時自我隔離，卡寧頓將會不戰而勝，直入16強。

希斯基因染疫未能參加德國大師賽。（Getty Images）

World Snooker Tour（WST）的官方聲明表示，除希堅斯外，其他球員的檢測結果都是呈陰性，會繼續跟足英國政府的指引，進行防疫工作。

WST不希望比賽受疫情影響而取消，將球賽集中到英國的米爾頓凱恩斯舉行，德國大師賽亦一樣，形成一個「泡泡」，但仍是不難避免有球手感染。

希斯基曾兩度贏得德國賽錦標。（Getty Images）

特林普：隔離經歷變動力

德國大師賽前舉行的大師賽，就有英格蘭球手、「一哥」特林普（Judd Trump）及利蘇斯基（Jack Lisowski）確診退賽。特林普已經病癒，於德國大師賽復出，直言自我隔離使他更「餓波」。

特林普以隔離的經驗作動力，在餘下賽季盡力求勝。（Getty Images）

「頭兩日是最辛苦的，」特林普如是說：「自我隔離令我只能做觀眾。希望今次經歷會使我更渴求在今周可以落場作賽，以此成餘下球季爭勝的推動力。」

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