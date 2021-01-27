足球轉會│阿仙奴借用皇馬挪威神童半季　奧迪加特稱被阿迪達說服

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-27 23:29

阿仙奴周三（27日）宣布，從皇家馬德里借用挪威國腳馬田奧迪加特6個月。這名「挪威神童」聲明上表示，被阿迪達打動，成為首肯轉投「兵工廠」最大原因，22歲的他有望於周日阿仙奴主場鬥曼聯的英超大戰首度亮相。

奧迪加特今季獲皇馬收為己用，但未能在施丹麾下得到一席位，至今只上陣367分鐘，眼見上陣時間不會有改善，遂向球會要求轉會。阿仙奴最終擊敗上季曾借用奧迪加特的皇家蘇斯達，挪威國腳直言「兵工廠」主帥阿迪達扮演了重要角色。

「阿迪達似乎是個一流教練，我喜歡他的主意、他對足球的看法及其個人風格。他給我不錯的感覺，這對我來說是十分重要的，他（今次轉會）十分重要。我認為這球會應該頗合適我。」

奧迪加特於皇馬苦無上陣機會。（路透社）

「兵工廠」領隊阿迪達表示，對青訓年代曾跟阿仙奴操練的奧迪加特十分熟悉，「雖仍年輕，對最高水平賽事亦已有相當經驗」，又指奧迪加特增加了球隊進攻上的選項。

奧迪加特未如英國傳媒預期，穿上奧斯爾留下的10號球衣，未來6個月他將會披上11號波衫，這亦是奧斯爾加盟阿仙奴首5季的波衫號碼。《BBC》指，奧迪加特最快有機會於周日（31日），阿仙奴主場對曼聯的大戰首度為「兵工廠」上陣。

阿仙奴借用奧迪加特半季。（阿仙奴 instagram）

追回失去的光陰成最大課題

《BBC》引述西班牙足球專家Guillem Balague，指皇馬並非如早前報道般，「尊重奧迪加特意願跟皇蘇談外借」，反而是阻止他去皇馬，理由很簡單，「想他加入一支英超球隊」，意味奧迪加特留不住，亦要將他送出國，避免競爭對手獲利。

奧迪加特2015年加盟皇馬，今季只為皇馬上陣367分鐘。前皇馬體育總監華丹奴（Jorge Valdano）一年前曾表示，「留多一年在皇蘇並非壞事」，奧迪加特已經成熟，惟皇馬兵源依然充足，又預言「以他現時年齡，在皇蘇踢50場總比在皇馬苦等更好」。

奧迪加特2015年加盟皇馬至今，於正式比賽僅上陣11次。（Getty Images）

最終預言成真，35歲的老將莫迪歷仍是皇馬中場不能缺少的核心，奧迪加特於今季上陣367分鐘，沒有入球，沒有助攻去說服阿仙奴球迷，他的加盟會對球隊有好處。如何在英超追回到目前為止，在西甲皇馬後備席浪費了的時間，將會是「挪威神童」的最大課題。

奧迪加特於皇蘇表現出色。（Getty Images）

【看周二晚所有英超賽果，曼城大勝上榜首，韋斯咸反勝入前4】

+ 2 + 2 + 2

曾與奧迪加特於皇馬B隊共事過的施丹，對沒有給予挪威國腳機會一事直言：「要說是我的錯很簡單，他在皇馬總有一日會是個重要球員。」施丹堅持自己不起用奧迪加特「只是因為情況不允許」。

不過，皇馬今次只是純粹的外借奧迪加特，如果來季仍是施丹領軍的話，這名一代法國名將仍是要面對相同的問題。

英超第20輪餘下直播賽程（按圖放大）：