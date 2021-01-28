足球熱話︱奧斯爾費倫巴治冧把選擇出人意表　與德國足球恩斷義絕

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-28 16:06

奧斯爾的「轉會大龍鳳」來到大結局，正式加盟土耳其老牌球會費倫巴治，周三（27日）舉行簽約記者會並公布他的球衣號碼——67。 即使「大冧把」在費倫巴治主力陣中並不罕見，這號碼跟他歷年慣常穿上的10號或11號實在相差太遠，當中有何玄機？

擾攘多時奧斯爾轉會事件，隨早前他跟阿仙奴達成解約協議後，鬧劇終於來到結局。奧斯爾與阿仙奴結束7季半合作關係，得償所願加盟心儀已久的費倫巴治，繼續足球生涯。

費倫巴治周三為奧斯爾舉辦簽約記者會，奧斯爾一家三口出席。「奧燒」在記者會上笑容滿面，喜悅之情不言而喻，會上同時公布奧斯爾的球衣號碼，他過往效力阿仙奴期間曾穿上10號及11號，由於這兩個號碼費倫巴治陣中已被其他球員用上，故此要改穿其他號碼。

他過往亦曾穿上17號（史浩克04）及23號（皇馬），以上兩個號碼均不是他的選擇，奧斯爾最終選擇披上67號球衣。

奧斯爾終於如願加盟費倫巴治，記者會上笑到見牙唔見眼。（路透社）

奧斯爾波衫號碼進化史：（按圖進入）

67號的玄機

為何他會選上67號？原來與奧斯爾的家鄉有關。他是第三代土耳其裔德國人，在德國出生，追本溯源，他的家族故鄉位於土耳其的宗古爾達克（Zonguldak）。

這個黑海地區城市的郵遞區號是67802，奧斯爾回到祖國效力，特別用上故鄉郵遞區號的頭兩個位「67」作為他的新球衣號碼，向故鄉致意，同時亦具備跟昔日的種種切割的意味。

【奧斯爾到土耳其重新出發】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

與德國一切恩斷義絕

奧斯爾因2018年與土耳其總統埃爾多安合照在德國引發軒然大波，最終宣布退出德國國家隊。他在記者會上再次強調，他的球員生涯與德國足球的一切已恩斷義絕，「在人生旅途上，我不會為自己任何一個決定後悔，所以我再也不會代表德國國家隊出戰，亦沒有意欲重返德甲。」

奧斯爾斷言不會再代表德國國家隊出戰。（資料圖片／Getty Images）

曾以「土耳其皇馬」作形容費倫巴治的奧斯爾，會上再度向費倫巴治表忠，並希望盡早披甲上陣，為球隊衝擊聯賽冠軍，「費倫巴治是我心愛的球會，我務必竭盡所能幫助球會。為大球會效力必然有壓力，我絕對明白及懂得如何面對，我十分期待披上費倫巴治球衣上陣的一天來臨。」

費倫巴治周六（30日）將與里澤（Rizespor）交手，奧斯爾有望首度在主場亮相，為愛隊出戰。

【奧斯爾「嘆世界」式後備席俱往矣】