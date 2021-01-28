F1︱華迪爾敵不過男人死敵變「威廉王子」　車迷齊指是法拉利的錯

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-28 16:31

德國車手華迪爾（Sebastian Vettel）今年由法拉利轉投Aston Martin，日前新東家上載他座椅倒模試身的片段，網民見華迪爾新髮型都直呼見到英國劍橋公爵威廉王子（Prince William）一樣。 華迪爾休季期間「變靚啲」？非也，這名33歲德國車手遇上了男人最大問題：脫髮。

4屆世界冠軍華迪爾去年開季前宣布離開法拉利，加盟Aston Martin（Racing Point），新東家周四（28日）上載他為座椅倒模試身的片段。不過，整條片段見到「4屆」的鏡頭不多，最終見到華迪爾時，網民都十分驚訝：「華迪爾的髮型怎麼了？」

華迪爾今年離開法拉利轉投Aston Martin。（Getty Images）

回顧華迪爾在法拉利年代成績：

車迷：「為華迪爾頭髮默哀」

脫髮一向都是男性的一大煩惱，賽車手長期戴頭盔及帽，問題可能會更嚴重，33歲的華迪爾的新髮型似乎宣布「放棄治療」一樣。

從片段可見，華迪爾頭頂的毛髮十分稀疏，只剩下一些「毛仔」，與後尾枕及兩邊形成強烈對比。網民見狀都頗為驚訝，有車迷指華迪爾「變了威廉王子」。不少車迷認為法拉利折磨華迪爾多年，症狀終於出現。更有車迷呼籲其他人一起為華迪爾的頭髮默哀，「但願他的頭髮得到安息」。

華迪爾去年未能取得分站冠軍，為2016年後首次，全年僅得上過頒獎台一次，共得33分，最終排名第13，為2008年後最低。

華迪爾新髮型被車迷笑言變了威廉王子。（網上圖片）

另外，麥拿侖今年改用平治引擎，近日上載首次起動新車MCL35M引擎的片段。這條短片未見到新車手列卡度（Daniel Ricciardo）及其新拍檔諾里斯（Lando Norris）的身影，只能於無線電的控制台見到二人名字。由於新車未公布，故攝影師未有拍到車身。

MCL35M首次發動引擎：

麥拿侖新一年改用V6混能引擎年代最強的平治引擎，被視為重返爭標組的一大步。車迷看完短片後都看好麥拿侖可以在新一年取得分站冠軍，這支F1老牌車隊自2012年巴林站後，未有再贏得分站冠軍。

2020年F1車手榜最終排名：

+ 4 + 4 + 4

2020年F1車隊排行榜：