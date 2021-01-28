撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-28 19:32

國際足協認可﻿的資料庫IFFHS（International Federation of Football History & Statistics），近日公布2011至2020年的十年最佳陣容，美斯及C朗拿度無懸念入圍，荷蘭中堅雲迪積克亦榜上有名。

過去10年﻿表現出色球員眾多，要選出11名最優秀的球員一點都不容易。美斯及C朗表現絕佳，兩人表現難分高低，入選正常不過。

這個4-3-3陣式中，以波蘭射手羅拔利雲度打箭頭，與C朗及美斯組成三叉戟。莫迪歷、恩尼斯達及卻奧斯踢中場，防線就有馬些路、雲迪積克、沙治奧拉莫斯及德國一代守將拿姆，拿姆舊隊友紐亞把關。

按圖一覽IFFHS過去10年最佳陣容：

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回帶放送：金球獎史上夢幻一隊：（按圖放大）

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金球獎史上夢幻二隊：（按圖放大）

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金球獎史上夢幻三隊：

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