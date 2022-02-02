吊鐘花行山路線｜登獅子山接衛奕信徑賞花　經貓仔山到沙田圍落山

農曆新年將至，又到行山觀賞吊鐘花的時節。這條路線由天馬苑起步，先登獅子山俯瞰九龍景色，落到沙田坳後，接衛奕信徑第5段，認住W048標距柱起的賞花位，最後接小徑到貓仔山，落水泉坳街，至港鐵沙田圍站完結。全程7.7公里，包括拍照時間，建議遊人預留4小時。如果只想賞花的話，可以不上獅子山，直接由慈雲山行馬路上沙田坳起步，預計兩小時完成。



獅子山接衛奕信徑第5段行山路線資訊：

路線：天馬苑 > 獅子山公園 > 回歸亭 > 獅子山頂 > 沙田坳 > W048賞吊鐘花位置 > 貓仔山 > 水泉坳街 > 沙田圍站

路程：7.7公里

建議時間：4小時（包括休息及拍照時間）

體力需求：2.5星（登上495米高的獅子山，確需要體力；以5星為最高）

技術需求：2.5星（上獅子山頂的路很大級，由貓仔山落山多浮沙；以5星為最高）

起點交通：樂富港鐵站步行10分鐘或搭小巴53M往天馬苑

終點交通：沙田圍港鐵站



在樂富港鐵站下車，那裏在商場及便利店。買好糧水後，可以選擇搭53M小巴到天馬苑。其實，行路亦不遠，由樂富站A出口起，穿過橫頭磡邨，橫過龍翔道，花10分鐘就行到去。入到天馬苑，行樓級上金竹里，沿馬路行到上竹園道的路口。橫過竹園道，行上寬闊的石屎樓級，拾級而上，相信這段梯級已經考起少做運動的朋友。

▼按圖看清沿途路線及風景，由樂富行上九龍坳▼

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上完樓級到馬路，沿斜路上，便到獅子山公園，公園內有汽水機及廁所，但登山路口不在公園內。續沿公園門外的馬路行，便見左邊有條美輪美奐的石屎樓級，旁邊有扶手，鐵絲網上還掛住個明顯的指示牌。沿靚樓級路上，約行15分鐘，接上感覺較原始的石砌山徑，坡度較平緩，可以回一回氣。不久，又見長長石級，行完便快到九龍坳的回歸亭。由獅子山公園起計，攀升約200米，大概行了半小時。

▼按圖看清沿途路線及風景，由九龍坳上獅子山頂▼

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在回歸亭的分岔口轉右，經過晨運人士搭建的風雨亭，又見前方有兩條路，左方平路為麥理浩徑，不欲上山頂的話可行，右方則為登上獅子山頂的山路。這段登頂的山路上得急，部分石級很大級，並不輕鬆，建議少行山及體能平平的朋友慢慢行。由回歸亭起計，行了半小時，上到獅子山的山脊，轉右是上獅子頭，而左邊則往山頂方向。

獅子頭地方狹小，上落位置要攀爬，假日經常人山人海，要排隊上落。轉左沿山脊走，景色壯觀，盡覽九龍全景，但拍照記得小心，部分是懸崖，稍一不慎便會發生致命意外。不久，便行到去標明獅子山高度的木牌，此乃行山人士必到的「打卡」點。附近也垃圾黑點，所以漁護署豎立了一個「清潔郊野人人讚，勿留垃圾在獅山」的新牌。

▼按圖看清沿途路線及風景，由獅子山頂落沙田坳▼

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之後，轉左落樓級，離開獅子山頂，這段是落之不盡的樓級，每級以木頭固定沙石而成。經過電塔後，很快就落完樓級，接麥理浩徑，轉左回去回歸亭，轉右則落沙田坳。往右走，輕鬆好行，上落不多。行約10分鐘後，見分岔口，右路急落沙田坳邨，為落山捷徑，但今次行程沿麥徑走，選左邊的路。

上完一段長石級，山徑轉到雞胸山的南坡，景觀開揚，盡看東九龍景致。沿麥徑不斷落，盡頭就是沙田坳道的馬路，落斜可往慈雲山離開，今次行程要去看吊鐘花，所以先上斜，再離開沙田坳道，往士多恒益商店行去。大家可以在士多補給，購買飲品零食，而士多對面還有個公廁。公廁外，有馬路分岔口，選擇左邊往十二笏，這條路屬於衛奕信徑第5段。

▼按圖看清沿途路線及風景，由沙田坳踏足衛徑第5段▼

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沿馬路行10分鐘，過了一條小橋後，便會見到山路入口在馬路的右邊，那裏有衛奕信徑的指示牌。這條山路平坦易行，十分舒適，當行到去W048的標距柱就要注意，快到觀賞吊鐘花的區域。這段路的吊鐘花大部分在左邊山坡較高的位置，抬頭望才見到，不太適合拍照，但都有幾株在山路右邊，方便遊人拍照打卡。與西貢的大枕蓋比較，衛徑W048的吊鐘花真的小巫見大巫，但勝在較近市區及方便。

▼按圖看清沿路吊鐘花景色▼

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吊鐘花是本地原生植物，屬杜鵑花科，花期在每年1月至3月。吊鐘花曾經是香港受歡迎的年花，因為它正值新春期間開花。不過，早年市民及商人大肆採摘，吊鐘花數量大減，令政府立例禁採禁售。現時香港法例第96章《林區及郊區條例》的附屬法例《林務規例》訂明，任何人無合法辯解，不得售賣、要約售賣、管有、保管或控制吊鐘花及其任何部分。因此，請大家賞花期間眼看手勿動，採摘吊鐘花不但是自私的破壞行為，而且觸犯法例。

▼按圖看清沿途路線及風景，衛徑第5段轉小徑到貓仔山▼

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吊鐘花的範圍不大，行過W049的標距柱就可以專心行山。這段衛徑以落山為主，或是木級，或是石級。如果沿衛徑續走，可經沙田頭村或紅梅谷落山，但這次就用個較快捷的方法，經水泉澳街落沙田圍。過了W049後，留意衛徑一個落級的大彎位，右方有條明顯的原始小徑，此徑可以下山。

這段路十分明顯，經過一段緩緩上斜，便到了貓仔山的三角測量站，之後轉右不停落山。經過電塔旁的山路後，路況變得陡峭，全是風化後的路，多細沙碎石，最好穿行山鞋。沿山脊落，往前方望去，那個頂部平坦的山丘名為蝌蚪坪，山路到蝌蚪坪前有岔口，有條落級路，便是一會兒落山的路。

▼按圖看清沿途路線及風景，由貓仔山落到沙田圍站▼

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行到蝌蚪坪前的T字路口，轉右沿不太齊整的梯級落去，接石屎山徑後，轉左落去，落到盡頭就是水泉坳街。沿水泉坳街續落斜，經過閘口，左邊就有小巴站，有小巴809K由作壆坑村到沙田站，見小巴班次好像幾疏，就索性續沿水泉坳街繼續落斜，穿過博康邨，抵達沙田圍站。

【是次行山路線地圖】

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這條路線連接獅子山及衛徑吊鐘花兩個景點，上獅子山頂那段考體能，而貓仔山落去的沙路都要考點技術。考慮到全程超過7公里，再包括休息及拍照，建議預留4小時，如果快行的話可以3小時完成。若果只想看吊鐘花的朋友，可以不走獅子山，由慈雲山法藏寺起步，沿沙田坳道上到沙田坳，之後接上衛徑第5段，估計全程兩小時。

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