【英超】熱刺防線失誤多致敗　哈利卡尼雙腳足踝受傷料避戰數周

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-29 10:09

今輪英超重頭戲，熱刺主場以1：3不敵利物浦，輸波更要損兵折將，前線大將哈利卡尼半場傷出，主帥摩連奴賽後稱這名英格蘭尖刀左右腳足踝同樣受傷，可能缺陣數星期。

熱刺主場迎戰頹勢的利物浦，勝利女神似乎今仗不在熱刺一邊，先有開賽初段孫興慜的入球因「腳踭越位」被吹走，臨完上半場前因一個後防誤會而失守，換邊後再被紅軍拉開紀錄，最終主場以1：3吞敗。

利物浦反底作客3：1挫熱刺 哈利卡尼半場傷出

熱刺的祖朗頓心口「助攻」沙迪奧文尼，下半場射成3：1奠定勝局。（路透社）

英超第20輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

輸波以外熱刺再添傷兵，更是全隊最重要一員的尖刀哈利卡尼半場傷出，相信領隊摩連奴亦相當「頭痕」。摩帥賽後表示卡尼雙腳足踝同樣在今仗上半場被踢傷，更可能休養數星期，「卡尼左右腳的足踝同樣受傷，第一次來看是堤亞高的攔截，第二次不清楚他因何觸傷，卻比首次受傷更嚴重，可能需要養傷幾個星期。」

熱刺攻勢一向十分倚重哈利卡尼，如今他受傷缺陣，對熱刺前線當然有莫大影響，今仗卡尼退下火線後，摩連奴只好在下半場變陣，摩帥直言卡尼也是「Special One」，「有些球員是沒有辦法取代，但事情如今已經發生了，不如向前看，我相信球隊有能力克服這難題。」

主力哈利卡尼雙腳足踝受傷，身邊的隊友同樣十分無奈。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

摩連奴認為兩個字可以總結今仗 — 失誤，3個失誤導致3個失球，迪亞﹑洛里斯及祖朗頓亦應要負上責任，「半場前後的兩個失球同樣來自失誤，當我們回應扳回一城後，後防卻再度犯錯，全場不斷與自己的失誤周旋，失誤出現後努力地嘗試彌補。」

迪亞與洛里斯的一次誤會，讓法明奴近射建功先開紀錄。（Getty Images）

熱刺在上月保持強勢，曾經進佔聯賽榜首，但今季英超瞬息萬變，5場不勝後不止讓出「一哥」位置，如今只能以33分排聯賽第6位，踢少一場落後第5位的韋斯咸兩分。

根據足球數據網站《Squawka Football》統計指出，摩連奴執教熱刺以來，45場英超賽事場均收穫1.73分，比起「摩佬」過往執教車路士及曼聯為差。今仗再度在主場失利，已經是摩連奴帶領熱刺以來的第6場主場敗仗，亦是執教生涯最差的主場成績。

摩連奴帶領熱刺的主場戰績，已經是歷年最差的成績。（路透社）

熱刺12月至今的聯賽排名走勢：