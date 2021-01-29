足球熱話｜「中國碧咸」之子簽荷甲海牙　李嗣鎔英俊外表轟動網絡

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-29 14:55

「中國碧咸」李明的兒子李嗣鎔，昨日與荷甲球會海牙簽下職業合約。17歲的李嗣鎔昨日在內地網上爆紅，並不是因為他的球技，也不是他球星二代的身分，而是他英俊的外表！一日之間，李嗣鎔的微博粉絲由2000暴升至超過10萬，內地媒體《新浪》更稱他為「足球界陳冠希」。李明就有希望網民及媒體高抬貴手，不要過分炒作，他希望兒子專注學業及足球生涯。

17歲的李嗣鎔昨日在社交網站宣布，與荷甲球會海牙簽下職業合約，簽約至2024年。李嗣鎔在球場上的位置是後衛，他是海牙青訓學院史上首位培養出來的中國職業足球員。李嗣鎔是球星二代，他的父親是前中國國腳李明，當年有「中國碧咸」的外號。

李嗣鎔簽約海牙的消息傳出後，引起內地網絡哄動，因為他外表俊朗。他的微博粉絲由2000人，暴升至超過10萬，如今已經逾15萬；而他的Instagram亦有超過5000人追蹤。內地媒體《新浪》更有篇文章稱他為「足球界陳冠希」。

【李嗣鎔簽約荷甲海牙】

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內地傳媒《足球報》聯絡上李嗣鎔的父親李明，李明對兒子一日爆紅感到意外。李明父子從未想過以這種方式一夜成名，他希望社交網絡及自媒體不要炒作所謂「人氣偶像」，他希望兒子以學業為重，不要被輿論影響。李嗣鎔正在荷蘭留學，4月將參加公開試考大學。李明盼兒子現階段專注學業，考上心儀的大學。

另外，對於李嗣鎔在球壇的未來，李明就向來保持平常心，要視乎他的個人能力以及能否得到頂級球會的注意。李明見到李嗣鎔獲海牙簽約為職業球員，都感到自豪，因為每年只有三四個球員升上U21梯隊的機會。李明看過李嗣鎔的訓練，坦言兒子現時的球技比起他當年同齡的自己略遜一籌。

李嗣鎔說得一口流利的荷蘭語，接受當地媒體訪問時，可以用荷蘭語對答，亦令不少內地球迷震驚。其實，李嗣鎔由2014年起就到荷蘭學踢波及留學，在李明的支持下，李嗣鎔的母親及姐姐亦常年在荷蘭陪伴。