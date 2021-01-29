新冠肺炎｜體育界促有序重開場地　霍啟剛：政府無視業界抗疫成果

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-01-29 17:31

港協暨奧委會副會長霍啟剛今日（29日）聯同體育、演藝及文化業界人士召開記者會，公布對行內人士進行的意見調查結果，藉此促請政府盡快有序重開表現及體育場地。

自香港在12月初爆發第四波新冠肺炎疫情，康文署轄下表演場地及體育場所已關閉近兩個月，體育及藝文行業可說是陷入停頓。以體育界為例，足球、籃球及游泳等項目的教練因封場而停工、拳館及健身中心等生意慘淡、本地職業足球聯賽亦停賽。

港協暨奧委會副會長霍啟剛今日聯同「體演文」業界人士召開記者會，他引用其辦公室向逾1200名行內人士發起的調查，促請政府「精準抗疫」——把場地以低、中、高風險劃分，並容許網球場、田徑場等低風險場所，及嚴格執行防疫措施的場所重開。他同時希望政府與業畀加強溝通，為重開場地設立準則及時間表。

港協暨奧委會副會長霍啟剛聯同體育、演藝及文化業界人士召開記者會，促請政府盡快有序重開表現及體育場地。（袁志浩攝）

體育界：封場邏輯匪夷所思

霍啟剛表示體育界至今沒有出現傳播或群組感染，形容現時政府「一刀切」，是無視業界抗疫成果，「康文不是娛樂這般簡單，對業界來說是工作。」

香港網球總會去年曾發表聲明，要求政府嚴正檢視網球場地重開的安排，出席記招的會長莫君逸指政府回應令人沮喪，「政府解釋網球風險雖低，但認為市民事後會參與其他社交活動。此邏輯匪夷所思，因市民不做運動並不代表會留家。這證明政府不重視體育。」

球場變花市 霍啟剛批政策欠準則

政府在體育界水深火熱之際，早前宣布在球場復辦花市，令體育界有感花農的話語權在業界之上。霍啟剛認為此事反映防疫政策缺乏方向，「我不想跟其他行業比較。雖然我非專家，但認為球場練波人流風險不高。」

他又提及早前曾在「隔離泡泡」下比賽的港超聯，指足球深受港人歡迎、且維持球隊營運的費用龐大，希望政府可批准球隊在嚴謹的防疫措施下復操。

霍啟剛認為球場舉辦花市的政策，反映政府防疫措施欠準則。（袁志浩攝）

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