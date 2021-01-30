【英超】般奴費南迪斯投曼聯一年立竿見影　重建輝煌最重要棋子

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-30 21:26

2020年1月30日，葡萄牙中場般奴費南迪斯以4660萬英鎊從士砵亭加盟曼聯，至今加盟紅魔鬼滿一周年，般奴已成曼聯不可或缺的一員，成功打救曼聯及領隊蘇斯克查，該名葡萄牙中場大腦能否領曼聯重振當年的雄風呢？

曼聯主帥蘇斯克查在2019年3月坐正後，隨後蜜月期已過，開季一度跌落第14位，創下30年以來最差的開季成績，蘇斯克查帥位面臨極大的挑戰。戰績不濟，冬季轉會窗隨即添兵救亡，閂窗前終於從葡萄牙士砵亭購入般奴費南迪斯，這宗交易更曼聯近年最成功的收購。強援加盟，曼聯戰力直線上升，創下13場聯賽不敗，最終以第3位完成聯賽。

般奴費南迪斯是曼聯近年最成功的收購。（資料圖片／Getty Images）

曼聯今季作客保持不敗：

+ 4 + 4 + 4

般奴費南迪斯加盟後隨即成為球隊不可或缺的一員，以數據說明一切，般奴各大賽事上陣52場，勝率高達61%，貢獻28個入球及18個助攻，製造162個機會﹑143次關鍵傳送，4度成為英超當月最佳球員，縱然未有錦標落袋，但般奴這一年來的表現已經俘虜不少「曼迷」。

般奴短短登陸英超一年，已經4次獲得當月最佳球員殊榮。（資料圖片／Getty Images）

般奴加入曼聯後，球隊戰績反彈，順道挽救蘇斯克查岌岌可危的帥位，蘇帥無可挑剔般奴首年的表現，「般奴在場上的表現有目共睹，他在陣中的影響力甚廣，對場上的球員及工作人員亦有正面影響。他在第一年加入球隊的表現，基本上是完美，帶領球隊的聯賽位置愈來愈高。他是天生的贏家，十分認識足球。」

登陸英超後，費南迪斯多次在關鍵時刻建功，為球隊帶來勝利，蘇斯克查直言他為球隊增添不少質素，他的加盟來得合時，「球隊缺乏極具創造力的球員，般奴正是這一種類型，他與球隊互相影響，他的傳送帶動隊友走位，球隊增添不少活力。」

般奴加盟直接改善球隊戰績，間接保住蘇斯克查的帥位。（資料圖片／Getty Images）

當「般費」加盟曼聯時，外界紛紛認為他是取代有離心的普巴。一年過去，普巴與般奴的「雙核心」近期才發揮威力，證明二人可以在隊中共存。這名法國球星早前接受訪問時，談及與般奴的合作關係，「我的位置較後，而般奴則站在前場，我們皆會創造機會，在不同位置中為球隊貢獻，我們的踢法可以配合對方。他的能力為球隊注入不同的新元素，並令球隊產生良性競爭，對全隊亦有好處。」

普巴與般奴的中場「雙核心」實力近期終於發揮出來。（資料圖片／Getty Images）

般奴進攻的效用無庸置疑，他在場上的鬥心同樣感染其他隊友，就像剛剛不敵錫菲聯一仗中，曼聯第2個失球時，普巴與馬迪爾當近距離的觀眾，「隊友唔做我做」，奮力回防在對手起腳時殺到，可惜對手仍然射入網，這種態度獲不少曼聯球迷讚賞。

曼聯名宿史高斯曾開腔指，現時曼聯的踢法過份倚賴般奴，這不是一個健康的現象。不過，般奴費南迪斯確實是隊中最有能力改變戰局的球員，短短一季已顯示他的技術﹑視野及鬥心，如今紅魔鬼暫列次席，仍然有力爭奪久違的聯賽錦標，不少曼聯球迷希望般奴能夠帶領曼聯重返當年的輝煌。

般奴在場上的態度積極，對隊友有正面影響。（資料圖片／Getty Images）

英超第21輪賽程：