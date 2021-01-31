【英超】拉舒福特一項數據或解開不射之謎　慈善球王慘遭歧視

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-01-31 12:32

曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）因全力為英國學童爭取保留免費膳食福利，獲各界讚譽，亦因此獲頒大英帝國員佐勳章（MBE）。 未料場外致力行善的他，場內竟也向對手阿仙奴「行善」，浪費大好入球機會。

曼聯今周作客0：0悶和阿仙奴，在鋒線擔正的拉舒福特和卡雲尼分別浪費大好入球機會。拉舒福特的「個人精華」出現在44分鐘，雲比沙卡在禁區頂搶去格列沙加腳下球，皮球輾轉經由拉舒福特、卡雲尼及費特洛迪古斯交到般奴費南迪斯腳下，曼聯展開反擊。然而，之後卻出現意想不到一幕。

拉舒福特浪費機會逐格解說（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

生涯不足9%左腳入球

到底拉舒福特持球那刻在想什麼，以致未有第一時間把握這個黃金機會？也許是未有預料中間的卡雲尼未能接球、也許是皮球太黐腳需修正、更可能是皮球落在他不擅用的左腳之上，使他沒有信心第一時間射門。根據足球網站Transfermarkt的數據，拉舒福特在曼聯生涯各項比賽攻入82個入球，當中有51球是以右腳射入，佔61.9%，只得7球是以左腳射入，僅佔8.5%。這樣的數據，也許是導致他當時「想太多」、沒有信心順勢射門。

拉舒福特錯失黃金機會，令他飽受批評。（Getty Images）

拉舒福特錯過黃金機會而遭球迷批評，也許可以理解，但亦有球迷超越了底線。賽後，不少球迷在instagram留言，有人指他「懶惰」、「評價過高」、「浪費金錢」，更有人以帶種族歧視色彩的語句侮辱，指他是「剝蕉皮的傢伙」、「應該滾回動物園」，又留下猴子的表情符號。

其後，拉舒福特在twitter回應，指自己不會分享有關留言的截圖，「我的球迷中有各種不同膚色的孩子，不應讓他們看到那些東西」，指有關留言顯示了「人性和社交網絡最壞的一面」，但就強調：「我是黑人，我為此而自豪，沒人能改變這一點。若那些人想我有什麼激烈反應的話，他們不會如願。」

拉舒福特賽後在twitter回應歧視言論：

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here 👊🏾 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 30, 2021

英超第21輪直播賽程（按圖放大）：