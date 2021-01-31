法國足球爆罕見騷亂　馬賽球迷怒燒訓練場　球賽被逼延期

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-01-31 14:31

法甲球隊馬賽（Olympique de Marseille）的處境，證明輸波可以很嚴重。 馬賽今晨本應對爭奪歐洲賽席位的對手雷恩，然而賽前3小時，大批憤怒的馬賽球迷衝到球會基地抗議，要求球會高層下台，事態嚴重得令球隊無法出賽，賽事終需延期。

馬賽在上季法甲獲得亞軍，雖未能打破巴黎聖日耳門壟斷，但也讓球迷對今季有所期望。然而馬賽表現差劣，除了在歐聯分組賽小組包尾出局，近期連同法國超級盃在內更錄得4連敗，在聯賽榜下滑到第7位，連能否取得歐洲賽資格也成問題。主帥保亞斯（André Villas-Boas）明言，自己在6月約滿後就會離隊。

本周末的法甲第22輪，馬賽原定在主場迎戰雷恩，但憤怒的馬賽球迷終令這場賽事延期。

抗議橫額寫上「馬賽令人作嘔」。（美聯社）

球迷爭取高層下台 闖訓練中心

從網上流傳的片段可見，一群馬賽球迷拉着寫有「董事們下台」的抗議橫額，並點起紅色煙火，一邊喊着口號、一邊朝着馬賽訓練場進發。

抵達訓練場外之後，事態開始急轉直下，有人開始將煙火擲向訓練場，然後一呼百應，大量煙火如雨般落入訓練場，冒出厚厚濃煙及紅色火光，上空更不時有綻放的煙花。另一片段則顯示，一批人將鐵欄等置於訓練場大閘外，似乎想封鎖大門，當時門內不斷冒出濃煙，亦有人成功闖入訓練中心。

馬賽激進球迷燒訓練場、封大閘、成功闖入訓練中心（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

西班牙後衛受傷 球會損失數十萬歐元

法國RMC Sport指，約150至200人意圖闖入訓練場，防暴警察亦出動處理事件，至少25人被捕。RMC及《隊報》都指，馬賽後衛艾華路蘇比朗（Alvaro Gonzalez Soberon）被物件擲中受輕傷，西班牙《馬卡報》則報道，艾華路蘇比朗與隊長文丹達（Steve Mandanda）曾出面與球迷見面，嘗試調停，惟球迷不領情，更向二人擲物施襲，蘇比朗更遭搶去財物，他其後回應稱：「我加盟馬賽，是因為這球會有源遠流長的歷史、也對足球相當熱情，馬賽這城市也很漂亮，我們都深愛這球會，今天發生的事，絕對不可再。」

事件亦令馬賽對雷恩一戰宣告延期，馬賽會方事後發聲明指，「數百名來自激進球迷團體的人士強行闖入訓練場，這樣的行為既無理又暴力，更威脅到訓練場內球員及職員的人身安全」，並指事件造成「數十萬歐元損失」。

法國傳媒指，馬賽陣中的西班牙籍後衛艾華路蘇比朗在事件中受傷。（Getty Images）

馬賽隊長文丹達（Steve Mandanda）指自己效力馬賽已13年，明白對球會的愛可以為人們帶來許多不快，但這次騷亂「不可接受」 ：「球場上的問題，也不能合理化暴力行為。」

成為球迷目標的會長艾盧（Jacques-Henri Eyraud）則稱：「看着閉路電視的畫面時，我真的非常、非常害怕、也很震驚，但我們大概已避過最差的情況。」他表示會循法律途徑追究，「實在不能接受，明天我們就會採取法律行動，不會讓那些人得逞。」

英超第21輪直播賽程（按圖放大）：