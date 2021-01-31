【英超】車路士輕取般尼　疑似搞事份子做功臣　杜慈錄上任首勝

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-31 22:58

車路士周日英超主場鬥般尼，多名不獲前主帥林柏特的球員繼續獲新帥杜慈委派正選，全場壓逼使般尼未能錄得一次射門命中目標，「藍戰士」終憑艾斯派古達及馬高阿朗素各入一粒，以2：0擊敗般尼，杜慈取得首勝。

杜慈今仗繼續起用盛傳令到林柏特被炒的「搞事份子」，魯迪加、佐真奴及馬高斯阿朗素繼續正選，對狼隊一戰被收起的美臣蒙特及迪姆華拿重獲正選，夏維斯再次回到後備席。

蒙特7分鐘接應華拿傳球，兩名般尼守將包抄下一個轉身找到空位起腳，但因未企得穩一腳炒高。5分鐘後，正選出場的高華錫送赫臣奧杜爾入禁區，後者控球慢了一步起腳，省中趕及封阻的般尼球員，只得一個角球。

佐真奴等「疑似搞事份子」繼續獲杜慈列入正選名單？（路透社）

華拿15分鐘拐入中路起腳，角度不錯、力度不足，被般尼門將尼克普比輕鬆沒收。主隊一直控制比賽，10分鐘後今戰多於奧爾找到禁區內的蒙特，後者回傳給高華鍚，該名克羅地亞中場第一時間傳到遠柱，馬高斯阿朗素頭槌似射非射，蒙特欲入揳埋門卻與隊友「炒埋一碟」。

蒙特30分鐘接應華拿的cutback即時埋門，心急起腳跣低，將皮球踢上空空如也的觀眾席。

蒙特與阿巴謙「爭食」，最終「炒成一碟」。（路透社）

車路士半場圍攻多時，終於在41分鐘一次快攻打開紀錄，蒙特推進過半場後傳給奧杜爾，奧杜爾殺入中路後傳給後上的隊長艾斯派古達，這名西班牙右閘勁射破網。

般尼受到車路士高壓逼搶，難以組織有效攻勢，半場落後0：1回更衣室。

艾斯派古達為車路士先開紀錄。（路透社）

杜慈半場換出阿巴謙，由普列鍚入替。奧杜爾52分鐘右路斬中，華拿躍起一頂，普比牢牢接實。「藍戰士」58分鐘一次反擊，奧杜爾單騎殺入禁區，起腳省中般尼守將，皮球中柱彈出。

馬高斯阿朗素妙射為車路士奠定勝局。（路透社）

車路士換邊後逼搶依然凶狠，般尼到70分鐘仍未試過埋門，主隊則繼續爭取第2個入球，多埋門製造驚險頭，直到84分鐘，普列錫左路傳給馬高斯阿朗素，阿朗素心口一控，再用膝蓋修正後窩利抽射，普比未能阻止皮球進入網窩。

般尼到87分鐘終於有機會埋門，但卻越位在先，完場角球終於錄得第一次埋門，但達高斯基頭槌頂出界。最終車路士以兩球淨勝般尼，杜慈獲得上任後首勝。

英超第21輪直播賽程（按圖放大）：