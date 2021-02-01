【港產旅行團】首集行山挑戰蚺蛇尖　曾淑雅鄭衍峰體會落山更難

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-01 14:00

TVB節目《港產旅行團》昨日播出首集，藝人曾淑雅及鄭衍峰在山藝教練梁念豪的帶領下，行上西貢險峰蚺蛇尖。曾淑雅雖然常常行山，但認為這是她行過最辛苦及困難的路線。鄭衍峰在登山時亦感嘆，上蚺蛇尖並非行山，而是爬山。

攝製隊由黃石碼頭搭船到赤徑，沿麥理浩徑第2段上大浪坳，轉入小徑，經過蚺蛇坳後，登上468米高的蚺蛇尖。曾淑雅本身也是個行山YouTuber，常常拍行山片放上網，但之前都未行過蚺蛇尖，她在節目中解釋，因為難度太高，找不到其他人同行。

《港產旅行團》首集行山，便是挑戰蚺蛇尖。（節目截圖）

攝製隊由赤徑起步，由傳統路線登上蚺蛇尖。（節目截圖）

離開蚺蛇坳後，開始行路況最爛的登山路段。曾淑雅說：「剛剛開始，已經覺得有5粒星（難度）。」踩住浮沙碎石上山，她還說：「路比我想像中爛得多，石頭嚴重風化，你踩完之後，石會滾下去，可能會弄傷其他人。」鄭衍峰也說：「其實，某程度上這裏不是行山，而是叫爬山。」鄭衍峰上山途中都試過差點滑倒。

【曾淑雅及鄭衍峰上蚺蛇尖】

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上到239米高的平台位後，開始最難的路段，山路斜度大約有65度。曾淑雅在節目中旁述：「全程都需要邊行邊爬，戴上手套爬會靈活及安全得多，難度及斜度同樣直線上升。」鄭衍峰勸平時少行山的觀眾，不要挑戰蚺蛇尖。此外，行蚺蛇尖的話，不宜穿普通運動鞋，最好穿行山鞋。

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在這段上山路上，曾淑雅行得戰戰兢兢，「我真係唔知踩邊好」，「我好驚」，「好似啜唔實對鞋咁」。上到山頂後，曾淑雅表示這是她行山以來最難及最辛苦的一次，她說：「我行過很多山，但我沒有行過那麼多石路，有時候踩下去，都會怕滑倒。」

曾淑雅分享拍攝當日在蚺蛇尖山頂所拍的照片。（曾淑雅Instagram）

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鄭衍峰在節目中表示，不建議少行山的觀眾挑戰蚺蛇尖。（鄭衍峰Instagram）

不過，落山更難，落到他們懷疑人生。他們原路離開，回赤徑搭船走，算是最簡單的落山路線。曾淑雅及鄭衍峰在教練指導下，步步為營，記住兩個重點，首先是「後腳是重心，靠後，如果重心前傾，就會摔下去」，另外不要踩碎石，盡量踩些大大塊的石頭下山。

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