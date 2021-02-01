【行山】謝東閔挑戰「考牌路線」三牙全走　行近11小時征服狗牙嶺

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-01 17:07

習慣行山及跑山的藝人謝東閔，日前完成行山界的「考牌路線」三牙全走，走遍東狗牙、中狗牙及西狗牙3條山脊，花了近11小時行到昂坪。他表示狗牙嶺相當不簡單，全程碎石路，非常危險。謝東閔女友朱智賢上月中就挑戰了另一條「考牌路線」杯靈雙渡。

謝東閔日前在Instagram上分享，首次行完三牙全走。這條路線被視為旅行界的考牌路線，三牙全走是指一次過連走狗牙嶺的3條山脊的路線，分別是東狗牙、中狗牙及西狗牙。狗牙嶺高539米，位於大嶼山鳳凰山的南面，山勢險峻，各條登山路線都十分困難。

【謝東閔完成「三牙全走」，他常常行山跑山】

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謝東閔這次由石壁出發，經石壁郊遊徑，先經西狗牙上山，之後經過險地一線生機，由東狗牙落山。上落了狗牙嶺一次後，他再沿鳳凰徑的引水道路，接回石壁郊遊徑，再由中狗牙上一線生機。最後，他經閰王壁攀上高810米的斬柴坳，接鳳凰徑落到心經簡林，在昂坪離開。據他分享的路線紀錄，這條三牙全走全長近15公里，謝東閔行了10小時50分鐘。

謝東閔在Instagram強調三牙全走的難度。他寫：「呢條路線真係唔係講笑，山嘅斜度起碼有80度，全程都係碎石，極度容易跌低，沿途兩邊都係懸崖，同埋狗牙嶺真係好危險，如果大家去一定要小心（尤其是有畏高）。」不少藝人留言大讚謝東閔，其中陳山聰留言「佩服」，而李施嬅就叫他帶她去行。

謝東閔女友朱智賢上月挑戰「考牌路線」杯靈雙渡 爬過一線脊狼狽落圓頭山

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謝東閔常常行山跑山，上月初行過另一條「考牌路線」杯靈雙渡，巧合的是，他的女友朱智賢亦在上月行完杯靈雙渡，並透露會再挑戰其他「考牌路線」。不知謝東閔這次有沒有帶女友朱智賢一同挑戰三牙全走？

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