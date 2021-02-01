【足球轉會】利物浦終於出手買中堅　英冠平價貨一項數據或成關鍵

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-01 18:26

利物浦今季持續鬧中堅荒，三員正選全部受傷連同頭號替補法賓奴亦列入十字軍名單之下，球會終於願意出手買人。 人選不是一度盛傳的阿仙奴「大後備」梅斯達菲，亦不是效力美職聯（MLS）紐約紅牛的艾朗朗治，而是普雷斯頓的賓戴維斯（Ben Davies）。

到底這個25歲球員有什麼地方吸引利物浦垂青？最大可能是價錢。

此子跟普雷斯頓的合約只剩下最後5個月，蘇超班霸些路迪早已預備待他合約完結後免費羅致，不料紅軍在一月出手。普雷斯頓已接受利物浦的200萬英鎊連同浮動條款出價。

普雷斯頓據悉已接受利物浦對賓戴維斯的報價。（Getty Images）

紅軍長鬧中堅荒 搶走些路迪目標

利物浦季初接連失去一對正選中堅雲迪積克和祖高美斯，二人均是膝部重創須長唞，前者預計最快今年4月復出，後者傷勢較複雜，相信球季經已報銷。一隊剩下中堅只剩祖爾麥迪比（Joel Matip）一人，惟此子是「容易受傷的男人」，早前再度受傷。防守中場法賓奴串演中堅踢得有板有眼，可是他1月下旬亦因肌肉問題倦勤，要由隊長佐敦軒達臣出任中路守將，夥拍年輕人尼達利菲臘斯或利斯威廉斯。

疫情下的球季賽程頻密，紅軍已無法承受再有中後場主力受傷的惡果，中堅問題刻不容緩，令他們選擇十分抵買的賓戴維斯。

【賓戴維斯知多啲】（按圖放大）

一項數據或成收購關鍵

此子為普雷斯頓青年軍出身，五度被外借後2017/18球季回到球隊搶得一席，歷年為球隊144次上陣攻入2球，包括今季19次在英冠上陣，助球隊在聯賽排第11位。

他身高6呎1吋，對上三季連續在英冠出場30次以上，多少證明他「撞得又捱得」，今季場均解圍4.3次、攔截1.2次、爭頂勝出3.1次，防守數據合格，關鍵相信是傳球成功率達79%，在英冠級數中堅之中名列前茅，有助融入紅軍以控傳為主的機動踢法。即使進攻不突出，身價只需200萬英鎊之下，性價比相當高。

軒達臣串演中堅愈踢愈好，被占士米拿取笑以後都要踢這位置。（Getty Images）

英超第21輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

占士米拿：軒達臣一直踢中堅吧！

利物浦擊敗韋斯咸一仗，軒達臣再次出任中堅，以穩健表現帶領紅軍取得連勝。

副隊長占士米拿被調離陣時曾向軒達臣大叫，賽後領隊高普大爆米拿對軒達臣說的話：「米拿說，『你最好小心一點，如果你一踢成這樣，你餘下職業生涯可能都要踢中堅！』」

【英超】沙拿梅開二度領軍3：1挫韋斯咸 利物浦升上第三

英超第22輪直播賽程（按圖放大）：