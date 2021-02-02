【足球熱話】希絲曾領車路士女子隊不敗封王　盛傳挑戰男子足球

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-02 13:39

香港名帥「牛丸」陳婉婷，當年帶領東方奪得港超聯冠軍，締造健力士世界紀錄，成為史上首位男子頂級職業聯賽球隊奪冠的女教練。 畢竟女子教練在男子球壇中依然不是主流，如今英格蘭有望出現另一名「牛丸」，帶領車路士女子隊創下33場不敗的艾瑪希絲（Emma Hayes），或者轉戰男子球圈，盛傳成為英甲球隊AFC溫布頓的主帥。

「牛丸」陳婉婷在2015年初掌東方，當季即領東方奪得港超冠軍，成為首位領男子頂級職業聯賽球隊奪聯賽冠軍的女教練，同時創出健力士世界紀錄。可惜，陳婉婷及後兩度請辭，再北上出任中國U16女足的助教，隨後更升格為主教練。

陳婉婷（左）在香港曾兩度出任東方龍獅主教練，首次領軍時曾領球隊奪得港超聯冠軍，她亦因而獲得多項榮譽。（資料圖片）

香港有「牛丸」，英國都可能有「牛丸」，上季帶領車路士女子隊於英格蘭女子超級聯賽不敗封王，領隊艾瑪希絲居功至偉。「女藍戰士」的強勢延至今季，至今依然不敗，跨季33場聯賽不敗，高踞聯賽榜首。

希絲上季帶領車路士女子隊以不敗姿態封王。（資料圖片／Getty Images）

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這名44歲的不敗女教頭，英國傳媒盛傳她將挑戰男子足球。英甲球會AFC溫布頓早前解僱主帥賀捷士（Glyn Hodges），最近物色新任領隊人選，英國《每日快報》透露希絲正是大熱人選之一，與賀路威（Ian Halloway）﹑蘇甘保及祖爾巴頓等領隊「拗手瓜」。

倘若希絲被AFC溫布頓委任成為領隊的話，將會是英格蘭球壇史上首名女子教練執教男子一隊，繼不敗封王後再創另一歷史。

希絲執教女子隊戰績亮眼，如今傳出她有望成為首名執教男子一隊的女教練。（資料圖片／Getty Images）

希絲的戰績彪炳，傳聞她跳槽已非新鮮事，早前車路士主帥沙利及林柏特被炒後，希絲亦與男子隊扯上關係。當菲臘尼維利決定跟隨好兄弟碧咸「搵食」，出任國際邁阿密領隊後，懸空的英格蘭女子國家隊主教練一職，希絲亦傳出是「女三獅」的接任人選。

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