足球轉會︱疫情下冬季轉會窗外借主導　奧斯爾投費倫巴治最轟動

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-02 17:57

今年冬季轉會窗壓哨日，受新冠疫情影響全球經濟，連收購球員亦買少見少，遑論當年的壓哨「大刁」，靜靜地度過轉會窗最後一日。 簡單以一個字總結今年冬窗，就是「借」字，不少球隊亦以借將增強球隊實力。

以往的冬季轉會窗截數日「大刁」不少，朗尼﹑貝碧托夫及奧巴美揚等球隊主力，亦是死線前完成交易。時移世易，冬窗的重磅交易比以往少，加上今年更碰着新冠疫情影響全球經濟，交投更為淡靜。

利物浦麥迪比足踝受傷收咧 壓哨日連簽兩中堅救亡

利物浦死線前借走南野拓實 再有日本兵效力修咸頓

過往冬窗死線日「大刁」：

+ 3 + 3 + 3

專門為各體育項目進行研究的機構Carteret Analytics統計指出，20間英超球會合共僅花費6800萬英鎊（下同），遠比去年的1.88億英鎊為少，這個金額甚至連一個頂級球員也未必買得到。

交投金額急降，根據《The Athletic》統計，英超僅得5宗買賣交易，曼聯﹑利物浦﹑阿士東維拉﹑韋斯咸及白禮頓各佔一宗。

《The Athletic》列出的5宗英超買賣交易：

外借成為主旋律

受經濟不景氣影響，今年冬窗的「大刁」，改個方式呈現，以借用方式代替買賣，阿仙奴借用「挪威神童」奧迪加特及連格由曼聯外借韋斯咸，均是備受注目的交易。

英超「Big 6」之中死線日動作最多的首推利物浦，閂窗當日先後簽入兩名中堅，以解決隊中的傷兵問題，同時將不受重用的南野拓實外借至修咸頓，小將雲丹貝治則借予普雷斯頓。

2021年冬季轉會窗焦點交易（按圖放大）：

+ 13 + 13 + 13

對比一眾強隊，英超下游分子分別出手增兵，為球隊增加護級本錢，由艾拿戴斯領軍的西布朗最為積極，先從韋斯咸引入辛迪加斯，閂窗前分別借入加拉塔沙雷的迪亞尼（Mbaye Diagne）﹑阿仙奴的美蘭尼爾斯及切爾達及奧基約高斯魯（Okay Yokuslu），誓要在下半季脫離降班區域。

「Big Sam」的西布朗護級救兵：

繁忙的阿仙奴

今個轉會窗最轟動的交易，當中不涉及任何轉會費，在阿仙奴坐冷板多時的奧斯爾，終於與球隊解約，並以自由身轉投他最愛的費倫巴治，揭開足球生涯新一頁。陣中另一冷板球員梅斯達菲亦跟球會解約，加盟史浩克04。同樣不受主帥阿迪達重要的美蘭尼爾斯，則被外借至西布朗。

阿仙奴小將韋洛克亦被外借至紐卡素，加上早前從皇馬借入的奧迪加特，今個轉會窗相當忙碌。

奧斯爾得償所願轉投費倫巴治。（路透社）

阿里、艾歷臣無人接貨「被滯留」

有人歡喜有人愁，不獲摩連奴重用的熱刺中場迪利阿里，多次傳出他或被外借至巴黎聖日耳門的消息，可惜只聞梯響，傳聞傳足整個轉會窗只是「得個傳字」，下半季只好繼續留在熱刺。

迪利阿里的舊隊友基斯甸艾歷臣，同樣是轉會的「緋聞人物」，屢次傳出國際米蘭希望拋售該名丹麥中場，但未有球會願意接貨，艾歷臣的處境比阿里好，至少他有出場機會。

兩名熱刺昔日的隊友，迪利阿里及艾歷臣齊齊在冬窗未能離隊。（資料圖片／Getty Images）

英超第22輪直播賽程（按圖放大）：

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）