【港超聯】復操抹去職球員不安　陳曉明：能工作應該是理所當然

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-02 15:43

港超聯停賽兩個多月後，終獲准在周三（3日）開始復操。 理文主教練陳曉明上月曾在Facebook專頁發文，表達對於停操停賽多時的不滿，引來莫大迴響。如今終可恢復操練，他亦有一番感受。

陳曉明上月在專頁談及對停操多時的無奈，指球隊現時只可以用跑步來維持體能，「只希望有最卑微的要求，就係先俾我哋練住波再等」，並認為是「香港職業足球戰後最差的時刻」。

陳曉明早前發文談及港超停操停賽多時的無奈，引來莫大迴響。（資料圖片/袁志浩攝）

足總今日（2日）與8間港超球會開會，落實明日可復操，大年初六有望復賽，對此，陳曉明稱感覺「OK」，「練波和比賽是我們的工作，本應是理所當然的事，只是因為香港職業足球的架構問題才做不到。」但終於等到曙光，他亦鬆一口氣：「總算有盼望，放下了之前積壓很久的不安，畢竟無了期等待，對香港整個職業足球打擊很大，例如球員合約一般在6月完結，若無法如期完成球季將引發潛在危機。」

由復操到復賽之間或許只得兩星期，但港超球會均贊成，陳曉明認為大家都衡量過風險，「只練兩星期就比賽是有Risk（風險），但再不開始，就有更大危機。」

港超聯去年亦曾以「隔離泡泡」的形式比賽，6位球員紀錄了當時生活的情況：

港超聯去年9月復操之時，也曾進入「隔離泡泡」，今次再入泡泡，形式上無大分別，不過政府將加強監管，包括出入球場需使用「安心出行」紀錄行踪，使用點對點交通來往住所與球場時，也必需呈報同車人士，包括司機的資料，若呈報不實資料，即屬違法；同時亦會加強監察職球員有無違規。

隔離限制多 陳曉明指足球界願為專業犧牲

復操復賽限制甚多，而且由進入泡泡到完季，少則3個月，除了來往住所、訓練場及比賽球場外，不可外出。陳曉明則坦言，對於政策鬆緊「沒有異議」：「我們不是專家，不可單憑常識判斷（政策）是好或不好，最重要的是可以告訴我們，要如何做，才可以進行足球這項全世界都可以做的活動。」

他強調，理文一向很守規矩，也相信各隊職球員都會配合，「只要醫學角度覺得是好的政策，我們就會配合，願意為職業足球犧牲，去維護我們的專業。」

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