【網球】細威與大坂直美最新合照成熱話　「兩年多的變化真大！」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-02 20:28

網球女王莎蓮娜威廉絲與她的接班人大坂直美之間，彷彿永遠有說不完的故事。二人彼此惺惺相惜，各自為弱勢和不同群體發聲，似是相近卻又不一樣。 近日體育記者Christopher Clarey一句說話加上一張二人合照，在網球界成為一股熱話，亦令人感慨時間大神確實在相當奇妙。

環球疫情之下，各大網球賽事均受不同程度影響。年度首個大滿貫賽事澳洲網球公開賽2月8日開打之前，一眾完成隔離的球手均忙於參加熱身賽備戰。阿德萊德一項表演賽上，大坂直美再次與偶像莎蓮娜威廉絲喜相逢。

這個名為Adelaide Super Slam的賽事，細威以6：2、2：6、10：7擊敗大坂直美，勝負和比數毫不重要。二人由比賽期間笑笑口，到賽後談笑風生，感覺彷如「輕輕鬆鬆又放工」，一張合照更成為焦點。

體育記者Christopher Clarey上載莎蓮娜威廉絲與大坂直美合照，成為熱話。（Twitter）

《紐約時報》 網球特派記者Christopher Clarey在Twitter上載兩大球手賽後合照，簡單一句：「2年零4個半月時間的分別真大」，令人不得不回想起2018年美國公開賽女單決賽截然不同一幕。

當時只有20歲的大坂直美，在決賽中擊敗細威奪冠，可是比賽中莎蓮娜屢次跟主球證爭拗，令比賽完全失焦，球迷由賽事中途至頒獎禮一路喝倒采。事件蓋過初奪大滿貫的喜悅，小妮子領獎時爆喊一幕，簡直聞者心酸。短短兩年多之後，一切事過境遷，大坂直美已成為獨立自信的球星，與細威老友鬼鬼。

大坂直美賽後分享她跟偶像莎蓮娜合照。（Instagram@naomiosaka）

【回看2018年美網決賽……】 （按圖放大）

大坂直美亦在個人Instagram分享二人合照，「昨天與女王（細威）在一起」，她說自己回想起來，開心得全日笑過不停。

二人賽後親切互動亦備受關注，體育記者Tumaini Carayol發文指，「就算她已取得如此成就，我仍然難以想像大坂直美已習慣跟自己的偶像有這些互動，實在太好了。」賽事評述員Nick McCarvel則稱，「這場比賽他最喜愛的部分，就是看到大坂和威廉絲賽後擁抱。」

【兩年多後的細威與直美】（按圖放大）