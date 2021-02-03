【英超】阿仙奴兩後防主將被逐不敵狼隊　尼奴低級犯錯禁區外手球

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-03 11:30

阿仙奴昨晚英超作客狼隊，雖然有尼高拉斯比比開紀錄，但在大衛雷斯及賓特尼奴兩名後防主將被逐下，終以1：2敗陣。阿仙奴門將尼奴在72分鐘犯下低級錯誤，出禁區解圍時判斷錯誤，情急之後用手將皮球打走，評述員里奧費迪南更用「笑話」來形容尼奴的犯錯。

阿仙奴初段表現不俗，布卡約沙卡在9分鐘接應拿卡錫迪的傳中射入，但原來拿卡錫迪越位在先，入球無效。32分鐘，尼高拉斯比比左路發難，憑個人之力突入禁區，扭過兩名狼隊守將，再起右腳射入，為客隊打破僵局。

布卡約沙卡在9分鐘接應拿卡錫迪的傳中射入，但原來拿卡錫迪越位在先，入球無效。（路透社）

32分鐘，尼高拉斯比比左路發難，憑個人之力突入禁區，扭過兩名狼隊守將，再起右腳射入，為客隊打破僵局。（路透社）

在上半場補時，狼隊前鋒韋利安荷西接應普丹斯的直線入禁區，面對尼奴。回防的大衛雷斯從後趕到，踢跌了韋利安荷西。球證吹罰阿仙奴，向大衛雷斯直接出示紅牌，並判狼隊獲得12碼。魯賓尼維斯操刀射入，為狼隊追平1：1。

【大衛雷斯輸12碼兼被罰紅牌】

+ 8 + 8 + 8

49分鐘，狼隊中場摩天奴推順，見未有阿仙奴球員緊纏，便離門30碼起腳，直射入網，為踢多一個的主隊領先2：1。

魯賓尼維斯主射12碼，為狼隊追平1：1。（路透社）

狼隊中場摩天奴遠射，為球隊領先2：1。（路透社）

72分鐘，阿仙奴的形勢更被動，門將尼奴犯錯被逐。當時狼隊放直線，予艾達馬查奧爾衝向禁區接應，尼奴本身做好準備，出到禁區外，理應可以心口控定，或者馬上大腳解圍。不過，尼奴判斷錯誤，情急之下用右手擊走皮球，故被逐離場。

【尼奴禁區外手球，被罰紅牌】

+ 6 + 6 + 6

對於尼奴的犯錯，評述員里奧費迪南說：「尼奴沒有任何藉口可以開脫。他錯誤判斷皮球彈地後的位置，之後就變成笑話了。」另一名評述員荷杜就估計，當時尼奴心大心細，一時間決定不到用什麼身體部位擋波。

在尼奴被逐後，阿仙奴領隊換走中場湯馬士柏迪，派冰島門將溫拿臣把關。踢少兩人下，阿仙奴無力反撲，最終作客以1：2不敵狼隊，聯賽7場不敗的強勢告終；相反，狼隊取得他們2021年來首場聯賽勝仗。

【周二另外3場英超賽果，曼聯9個入球全面睇】

+ 12 + 12 + 12

阿迪達賽後談到兩面紅牌，他認為大衛雷斯是無辜的，他從多角度看了事發片段，也見不到大衛雷斯與韋利安荷西有任何接觸。對於尼奴的犯錯，阿迪達也沒有怪責，他說：「尼奴走出禁區，用手打波，這是明顯的紅行為。我們只餘9名球員，沒有可能反敗為勝。我想像得到，他在一瞬間作出決定，很自然地，他想阻擋皮球。」

自阿迪達在2019年12月上任阿仙奴領隊以來，球隊在英超已經9次被罰紅牌，同期比其他球隊都要多。

英超第22輪餘下直播賽程（按圖放大）：