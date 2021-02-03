【法甲】馬賽高層硬塞新兵　主帥韋拿斯保亞斯憤而劈炮

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-03 15:29

馬賽教練韋拿斯保亞斯昨日在記者會上批評球會的轉會政策，直指新兵尼查姆並非他想簽之人，他已經向球會請辭，等候回覆。馬賽發聲明回應，斥韋拿斯保亞斯的說話難以接受，傷害了球會，有可能紀律處分他。

在轉會窗關上前，馬賽從些路迪借用24歲法國中場尼查姆。韋拿斯保亞斯在周二的記者會上批評球會，他說：「轉會窗完結，有新球員來臨。這個不是我下的決定。我完全沒有參與這個決定。事實上，我是早上透過傳媒得知這個消息。這名正是我拒絕的球員，他從來沒有在我們的名單之上。」

馬賽從些路迪借入中場尼查姆，引發韋拿斯保亞斯請辭。（Getty Images）

43歲的韋拿斯保亞斯曾執教波圖、車路士及熱刺，在2019年執教馬賽，他上月表示今季尾約滿後將離隊。不過，在周二記者會上，他表示已經向球會請辭，「我不想要馬賽任何東西，我正等待答覆。答案可能是拒絕，我就要繼續做，我不想要錢了，我只想離開。」

韋拿斯保亞斯今季帶領馬賽出戰歐聯，但分組賽出局。（Getty Images）

對於韋拿斯保亞斯的言論，馬賽發聲明回應，停止他的職務，批評他的言論嚴重傷害了球會，令人難以接受，有可能對韋拿斯保亞斯處以紀律處分。

【油王入主車路士後歷任領隊，包括韋拿斯保亞斯】 （按圖進入）