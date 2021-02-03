Captain Tom感染新冠肺炎離世　後園緩步行成英國疫情中希望之光

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-03 16:41

在家中後花園緩步行為英國NHS（英國國民保健署）慈善組織籌得近4000萬英鎊的二戰退役老兵Captain Tom Moore，早前感染新冠肺炎，至周日因呼吸困難入院，延至周二（2日）離世，享年100歲。 他在生命最後一段日子，盡自己的能力為社會作出貢獻，他的勇氣和毅力成為所有人榜樣，在灰暗的世紀疫情中帶來一線光。

80年前第二次世界大戰（World War II或WWII），年輕的英國陸軍上尉Tom Moore被派往印度和緬甸，為盟軍站在前線對抗日軍。戰後平安回國，活至耄耋之年老伴早已離世，不料100歲生日前遇上二戰以來最大戰役──新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）。

不能再上前線，惟有以自己能力範圍內的方式：每天在家中後花園不斷步行，為NHS（英國國民保健署）籌款協助抗疫。家人原先目標籌得1000英鎊，結果獲全球數以百萬人和應，善款達3890萬英鎊，更啟發無數人以自己的方式挑戰極限，去年獲英女王封爵並成為榮譽陸軍中校。家人在訃文中稱，「父親生命的最後一年無與倫比，令他重拾活力。」

「我們慶幸在他生命最後數小時跟他一起……我們傾談數小時，回憶童年往事、了不起的母親，一起歡笑和流淚。」

Captain Tom女兒提到，「他短時間內打動無數人，長年以來他是個妙不可言的父親和祖父，他會長存我們心裏。」文中再次感謝NHS醫護人員對Captain Tom細心和專業照顧。

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【感動世人的Captain Tom】

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Captain Tom在生命尾聲依然未有放棄，在助行器幫助下每天匍匐前行，年齡和身體狀況均不能阻礙他達成目標，演活「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」這句話。

英國首相約翰遜稱，「Captain Tom Moore是名副其實的英雄，他不止為國內人民帶來啟發，同時亦成為全球希望之光。」唐寧街下半旗悼念，英女王通過白金漢宮慰問Captain Tom家人，並指出她「很享受曾跟Sir Captain Tom會面的時光。」

【Captain Tom活出精彩最後一年】（按圖放大）