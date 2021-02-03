【足球熱話】蘇超教練有案底險被DQ　撼贏謝拉特當選每月最佳領隊

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-03 16:26

蘇格蘭超級聯賽出現超勵志故事！ 46歲的利雲斯頓領隊馬田戴爾（David Martindale）17年前雖然因為參與毒品交易而坐監，但他出獄後決定投身足球事業，由低做起，上年「坐正」即帶領球會8連勝，結果更擊敗利物浦名宿、格拉斯哥流浪主帥謝拉特，當選蘇超去年12月份最佳領隊。

嚴格來說，馬田戴爾當選最佳領隊時仍未是「領隊」；17年前的案底，令他差點被蘇格蘭足總DQ。

原來這位46歲蘇格蘭大叔早年做過酒吧老闆，2004年一場火災後生意一落千丈，他為賺錢投靠犯罪集團，結果因販毒被判監6年半。

46歲的大叔，一位本身寂寂無名的領隊，卻因馬田戴爾的背景而成為熱話。（Getty Images）

由執波仔做起 中途遇貴人

馬田戴爾服刑4年後獲釋，2014年被朋友介紹到仍在第二級聯賽的利雲斯頓做義工。他當時猶如「打雜」，每周工作70小時，除了做「執波仔」，又修理球場座位、鋪設會議室地板。

不過自從球會2015年易帥，新領隊成為馬田戴爾的「貴人」，獲提拔的他從初時只負責招攬球員，慢慢拾級而上，教練、助理領隊、再做足球部主管，2017及2018年幫球會連升兩級，重返蘇超。

同場加映，2021年冬季轉會窗焦點交易（按圖放大）：

+ 13 + 13 + 13

馬田戴爾（左）擊敗謝拉特成為蘇超上年12月份最佳領隊。（利雲斯頓官網）

勇敢面對過錯 浴火重生

馬田戴爾的故事開始被媒體報導，他的背景引來非議，也有輿論壓力要他下台。不過他從來沒有隱瞞自己的背景，「我願意承認錯誤，我也不會忘記這段經歷，希望把它帶下去，讓我人生餘下的每個決定也能深思熟慮。」

他繼續默默耕耘，機會終於來臨。

去年11月底，利雲斯頓聯賽連續5場不勝，馬田戴爾接替辭職的主帥成為暫代領隊。球隊走勢在他帶領下急速反彈，連續14場不敗（11勝3和），包括兩度守和勁敵些路迪，並殺入蘇格蘭聯賽盃決賽。他因此擊敗格拉斯哥流浪主教練謝拉特，贏得蘇超12月份最佳領隊。

同場加映：謝拉特最接近英超冠軍的一季（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

【車路士小球僮與謝拉特的經典時刻】

險被蘇足總DQ 勸給更新人士機會

雖然利雲斯頓旋即讓馬田戴爾「坐正」，但蘇格蘭足總向來嚴格把關，要求領隊必須通過品格審查。「釋囚」身份自然令馬田戴爾的帥位「危危乎」，幸獲蘇格蘭球圈人士力撐下，他最終過關。

馬田戴爾希望借今次事件，呼籲大眾給其他「有案底」的人一個重生的機會，「被大眾討論的心情當然很糟，但我能接受他們這樣做。可是我希望他們是用現在的馬田戴爾去看待我，而不是2004年的那個毒販。」

英超第22輪餘下直播賽程（按圖放大）：