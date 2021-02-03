【意大利盃】C朗不惜氣力迫出入球機會　梅開二度領祖記反勝國米

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-03 17:52

意大利盃4強首回合，剛滿43歲的保方正選披甲，代表祖雲達斯作客國際米蘭。雖然保方未能保住後方，但祖記還有35歲的C朗梅開二度，領球隊以2：1反勝，先下一城。C朗的第二個入球更盡顯他的拼勁，迫到國米防線出錯而射入。

這場祖雲達斯輪換部分球員，基亞連尼、邦路斯、施捷斯尼、費達歷高基艾沙及艾華路莫拉達退居後備。上月底生日的保方正選把關，這是保方43歲後首場比賽，也是他職業生涯第1100場比賽；至於將在周五36歲生日的C朗就繼續擔正。

保方上月底43歲生日，今場正選披甲。（路透社）

國米在9分鐘發動快速反擊，尼高路巴列拿右路高速推進，阿歷士辛度及美列迪美羅「食塵」。巴列拿傳中，拿達路馬天尼斯快一步射門，保方慢了一步落地，皮球在他手底入網，國米先開紀錄。

拿達路馬天尼斯射入保方的大門，為國米開紀錄。（路透社）

拿達路馬天尼斯慶祝入球。（路透社）

26分鐘，祖記獲得12碼。艾舒利楊格及古達度在禁區內爭位，古達度倒地，球證翻看VAR後，給予祖記12碼，C朗勁轟中路，追成1：1。

C朗主射12碼，追成1：1。（路透社）

C朗在前場積極迫搶，在35分鐘有回報，當時國米在後場回傳，C朗不惜氣力，拼命追向巴斯東尼，迫到巴斯東尼犯錯。剛巧國米後防錯誤，門將漢丹洛域走出禁區，C朗搶到波後，射入空門，梅開二度，幫祖記領先2：1。C朗今季23次上陣，攻入22球。

【C朗全靠迫搶，迫出入球機會】

+ 3 + 3 + 3

換邊後，雙方都有攻勢，這邊廂，保方托出楊格的禁區頂勁射；那邊廂，漢丹洛域亦救出貝拿迪斯治的攻門。在77分鐘，祖記主帥派路將C朗調走，派莫拉達入場。最終，祖記首回合作客以2：1反勝國米，先拔頭籌。

派路賽後提醒這只是首回合，不應輕敵。談到輪換球員，派路表示他擁有一套冠軍陣容，他說：「無論是邦路斯，還是美列迪美羅踢正選，都沒有分別。我明白C朗大太喜歡被換走，但讓他提早休息，準備之後的意甲，這是正確的，儘管只是提早幾分鐘換走他。」

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+ 10 + 10 + 10

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+ 2 + 2 + 2

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