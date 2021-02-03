東京奧運聖火傳遞擬閉門上演　明星藝人鄉郊接力以免人群聚集？

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-03 19:41

東京奧運組織委員會主席森喜朗周二（2日）開會後表示，無論新冠肺炎疫情如何也將舉辦奧運會，包括預定在3月25日展開的聖火傳遞。 諷刺的是，擔任東京奧運聖火大使的日本女星石原里美，今日傳出一月中確診新冠肺炎的消息。

《日刊體育》報道，由於日本疫情仍舊嚴峻，預定在3月25日展開的聖火傳遞活動，很可能會採取無觀眾的閉門形式進行並提供電視直播。

有指方案仍未落實，東京奧組委原計劃在福島日本國家足球訓練中心舉行出發儀式，但據相關人士表示，為防止新冠病毒感染範圍擴大，奧組委有意不讓市民參與，僅開放予工作人員。

擔任東京奧運聖火大使的日本女星石原里美在一月中接受測驗後，結果呈陽性。（石原里美Facebook）

森喜朗：避免人群聚集？去鄉郊傳聖火吧

奧組委主席森喜朗表示，考慮到國民的心情，會在遵守社交距離下進行聖火傳遞。

路線中有不少知名度高的運動員和藝能界人士參與接力，他指最大難題是避免人群聚集，因而提出：「人氣藝人等知名人士，在不多人聚集的地方不就好了嗎？在稻田沿路就最好了吧？空間夠廣闊。」這驚人發言連日媒都不知道他是認真還是開玩笑。

森喜朗指東京奧組委仍在商討聖火傳遞或會以無觀眾圍觀形式進行。（Getty Images）

奧運聖火大使石原里美確診

無獨有偶，在奧組委開會後一天，東京奧運聖火大使石原里美今日（3日）被爆確診新冠肺炎。

據日媒《女性SEVEN》指出，該34歲女星原定一月中拍攝新戲，卻在拍攝首天進行病毒測試後發現結果呈陽性，因而緊急延後拍攝。不過，石原里美目前未發出官方聲明，據悉她沒有出現任何明顯症狀，也沒有與其他戲中演員密切接觸。

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有指石原里美沒有出現任何明顯症狀。（GettyImages）

東京奧運聖火傳遞預定從3月25日起，121天內遍及全日本47個都道府縣，直到7月23日晚抵達奧運會開幕式現場。

圖說東京奧運延期後現況（按圖放大）：

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：