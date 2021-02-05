【英超】加里夫巴利坐足全場　摩連奴秒速變方丈KO記者「好問題」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-05 10:33

新舊「車長鬥」，「現任」杜慈勝，熱刺的迪亞一次大意攔截，犯下天條，憑佐真奴的12碼一箭定江山，贈熱刺英超3連敗。 熱刺頹勢，摩連奴無癮，被記者問為何不換人，「寸王」模式隨即上線。為何「大師兄」加里夫巴利？摩帥，「嬲咗」。

英超今輪矚目大戰，由熱刺主場對車路士上演「倫敦打吡」，摩連奴領軍的熱刺最終一球不敵舊東家車路士，聯賽3連敗，摩連奴領軍生涯中首次在英超連續兩場主場輸波。

車路士倫敦打吡作客挫熱刺 佐真奴12碼一箭定江山

摩連奴執教生涯首度於英超主場兩連敗。（路透社）

英超第22輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

熱刺尖刀哈利卡尼繼續養傷，對球隊有極大的影響，前線除了缺少一名數糊人物外，連他的好拍檔孫興慜亦連帶啞火。沒有卡尼，沒有入球，熱刺連續兩場「食白果」，摩連奴今仗派出卡路士雲尼斯奧斯及貝雲積，夥拍孫興慜攻堅。當球隊落後時，摩連奴選擇換入盧卡斯莫拉及拉美拿，而今季以借將身份回巢的「大師兄」加里夫巴利則全場「坐冷板」。

哈利卡尼兩場缺陣，熱刺連續兩場無入球。（路透社）

加里夫巴利離開皇馬，返回成名地必然是希望有更多上陣機會，可惜事與願違，今季僅在聯賽6次上陣。如今卡尼受傷，以為巴利有更多上陣機會，就如今仗。不過，摩連奴用剩一個換人名額，選擇不換入巴利，難怪惹人懷疑。

加里夫巴利回歸熱刺，可惜上陣機會依然不多。（路透社）

記者Alison Bender賽後追問摩連奴為何不換入巴利時，「方丈」一秒現形：「呢條好問題，但你唔值得有答案。」摩帥恍似將怒火全數放在記者身上。

記者在Twitter大爆摩連奴無興趣答她問題。（Twitter截圖）

熱刺中堅艾歷迪亞上半場大意踢跌迪姆華拿，及後由佐真奴操刀12碼建功，迪亞成為輸波的罪人，摩連奴賽後對迪亞的犯規亦有微言，「我們因為一個12碼而落敗，當時的局面既不是危險，又不是單對單，在這情況下輸12碼有點難以接受，因此落敗亦有點難受。」

英超第23輪直播賽程（按圖放大）：