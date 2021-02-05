游泳｜瀨戶大也相隔144天復出摘金　遭「失言王」森喜朗「搶Fo」

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-05 15:13

日本游泳世界冠軍瀨戶大也自去年被揭發外遇後形象插水，被日本泳聯禁止年內參加泳聯主辦的比賽。他在周四（4日）相隔144天後重返賽場，即在400米個人混合泳擊敗宿敵萩野公介獲勝，賽後更鞠躬向大眾謝罪。

26歲的瀨戶在2019年世錦賽連奪200米及400米混合泳金牌，本是日本泳隊的東京奧運金牌希望，但去年9月被周刊揭發背妻「偷食」，住家好男人形象破滅之外更影響游泳生涯。

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瀨戶大也以王者姿態宣示在回歸。（GettyImages）

擊敗萩野公介 罕有就醜聞發言

一度被泳聯禁賽的他，在桃色醜聞後相隔144日出戰日本公開賽，他在已取得東奧資格的400米個人混合泳初賽，即與勁敵萩野公介正面交鋒，二人更是正好在旁邊線道，雖然大戶在初賽不敵萩野屈居第二，但他在決賽扳回一城，以4分12.57秒率先觸池，其最佳時間為4分6.09秒，而萩野僅排第6名。

瀨戶大也賽後為自己過失鞠躬道歉。（網上圖片）

以勝利宣告回歸賽場的他，賽後接受訪問時罕有地就醜聞發言，並向大眾道歉。「因為我的事情而為家人、泳隊、日本泳聯與贊助商等帶來麻煩，也令一直支持我的人失望，實在是非常對不起。」他又謂雖然未能達到4分10秒的目標時間，但能在復出的首場比賽獲勝感到高興，「很感恩能夠再游泳，這樣的我仍能得到大家的支持，希望能以成績來報答大家，因此在初賽和決賽都竭盡全力。」

另一邊廂，森喜朗同日也舉行記者會為性別歧視失言道歉。（GettyImages）

該名里約奧運銅牌復出戰固然是焦點，但同日東奧組委會主席森喜朗就性別歧視失言舉行記者會道歉，搶了瀨戶大也「Fo」（Focus），同時令後者「不倫」騷動被重提降了溫。【東京奧運】森喜朗又失言 「女性拖長會議」或辭組委會長息眾怒

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浪子回頭 感謝妻子不離不棄



因「偷食」過失而經歷人生低谷的他，一直獲得妻子、前日本跳水代表馬淵優佳不離不棄，據悉馬淵優佳將為東奧游泳賽事擔任電視直播主持，屆時夫妻檔「共演」必為瀨戶大也修復形象，瀨戶也對妻子感激萬分，「太太表示會一直在身旁支持我，這樣的我實在是很感激。」

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：