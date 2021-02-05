【行山】朱智賢行良田坳賞「港版大峽谷」　回家後發現腳上留黑痕

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-05 21:11

對於喜歡行山又貪靚的女士來說，朱智賢這次行山經歷值得借鑒。她日前行完良田坳，洗澡時發現，雙腿外側各多了一條黑痕。正當她百思不得其解之際，突然大悟，原來罪魁禍首是緊身褲（leggings）。

近期頻頻行山的女藝人朱智賢，日前到被稱為「港版大峽谷」的屯門良田坳行山。她昨日在Instagram分享這次行山後的趣聞，她洗澡時突然發現，雙腿外側各多了一條黑痕。她寫：「喺度諗係咪因為條褲壓住咗有條界呢？跟住……我突然爆笑咗出嚟。」

【朱智賢行完山，發現雙腿出現黑痕】

朱智賢此時醒起，她行山時穿了一條外側通窿的leggings。經過一日行山曝曬後，在leggings通窿位置的皮膚被曬黑。她續寫：「成對腳曬到有印，好似污糟咗咁，點見人呀？然後我自己一個喺屋企笑傻咗！」她之後加了很多標籤，包括「褲唔可以亂咁著」、「我下次唔敢了」、「我係咪要曬返黑成對腳」及「現實仲明顯過影相」。陳婉衡、張寶兒及大量網友都留下「笑喊」的表情符號。

【朱智賢歸納「八大行山原因」】

行山｜朱智賢歸納「八大行山原因」 發現有人為結識異性上山

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朱智賢分享了到良田坳的路線，她表示這條路線好「抵行」，「又短又易行，風景又勁靚」，她推薦給喜歡打卡的朋友。不過，她補充，要行長斜路上去，可能會行到喘氣。上良田坳的最簡單方法是由良景邨後的軍車路上，全程馬路，約行兩公里，便到200多米高的「大峽谷」位置，看完風景後，可以原路折返，又或者行去下白泥。

不過，良田坳位於青山靶場內，如果行去該處行山，出發前最好翻查政府的網上公告，看看當日有沒有射擊練習。此外，由良景邨上山的軍車路上亦有一道閘，若果閘門關上，請勿冒險上山。

男友謝東閔挑戰「考牌路線」三牙全走 行近11小時征服狗牙嶺

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雖然謝東閔及朱智賢沒有表明兩人是一起去行山，但在謝東閔表示行完「考牌路線」三牙全走後幾日，朱智賢亦分享了到狗牙嶺行山的照片，並留言表示也行了三牙全走。兩人上月還行了杯靈雙渡，不知是一起行還是分別去。

【朱智賢分享行杯靈雙渡的點滴】

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【朱智賢分享到太墩行山】

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【朱智賢到香港不同郊野地方行山照片】