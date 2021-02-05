體育熱話｜巴西球員搖擺下體慶祝入球　無法阻止的一幕發生了

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-02-05 22:50

巴西低組別球隊森柏奧哥利亞（Sampaio Correa）本來寂寂無聞，卻因為陣中一位球員去年底絕殺對手後露出臀部及下體挑釁，引發兩隊毆鬥，該名球員日前被重判停賽8場，這宗奇聞令球隊登上國際媒體。

事件發生在2020年12月10日，一場里約熱內盧州B1聯賽，由森柏奧哥利亞對馬利卡（Marica），事件主角——森柏奧哥利亞翼鋒艾馬臣（Emerson Carioca）在95分鐘攻入絕殺球，令森柏奧哥利亞得以升班，在新球季登上里約熱內盧州聯賽。

然而，艾馬臣入球後，場面卻一發不可收拾——他隨即奔向對手球迷，脫去上衣、更褪去褲子。有報道指，艾馬臣當時向對手「搖擺他的下體」。

艾馬臣入球後脫褲（按圖放大）：

艾馬臣這一挑釁舉動，令「無法阻止的一幕發生了」——雙方職球員爆發群毆，從網上片段可見，兩軍球員一同衝向邊線，變成小組毆鬥，雖有人想制止，但也變成被襲目標，當中更有人以「功夫腳」施襲，場面異常失控。

兩軍毆鬥畫面（按圖放大）：

主角已轉會仍被追罰 堅稱自己遭言語欺凌

事發後接近兩個月，艾馬臣已不再效力森柏奧哥利亞，轉投了聖保羅州聯賽球隊波圖基沙，但當地賽會終裁定艾馬臣的行為「有違體育道德」及「在比賽中參與衝突」，重判他停賽8場，報道指，波圖基沙正準備上訴。

雖然遭重罰，但艾馬臣似乎不感後悔，他強調自己是言語欺凌的受害者：「那場賽事之前，我3次面對馬利卡，他們都不斷辱罵我，說我邋遢、酒鬼、還說我是胖猴子，這真的令我很不快。」

艾馬臣觸發兩軍群毆的片段：

英超第23輪直播賽程（按圖放大）：