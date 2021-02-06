【足球熱話】夏薩特加盟皇馬7度受傷　慘變「藥煲」也中槍

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-06 18:50

比利時球星夏薩特在2019年加盟皇家馬德里後，由「夏世三」慘變成「傷追人」，早前對利雲特一仗的聯賽，夏薩特再一次傷出，預計至少養傷6星期，已經是加盟皇馬以來第7次受傷。 傷患困擾已經夠慘，夏薩特更被快餐店「抽水」攻擊，在他的傷患上再踩一腳。

皇馬球星夏薩特（Eden Hazard）自2019年夏天加盟球隊以來，傷患一直陪伴在側，養傷已成「夏世三」熟悉的活動。夏薩特去年12月傷癒復出，逐漸增加上陣時間，希望盡早回復最佳狀態，為皇馬作出貢獻。

夏薩特早前正選披甲鬥利雲特，戰至下半場，天意弄人，「夏世三」再度因傷退下火線，皇馬方面預計這名比利時球星需要養傷至3月中。夏薩特又一次返回熟悉的位置，已經是轉投皇馬以來第7次因傷避戰。

夏薩特早前對利雲特一仗傷出，已經是加盟皇馬以來第7次。（資料圖片／路透社）

加盟19個月，7次受傷，夏薩特與皇馬的八字彷彿不合，季半僅為皇馬上陣35次，卻錯過了44場賽事，名符其實「傷多過踢」，夏薩特合共交出4個入球及7個助攻，對上一次為皇馬踢足90分鐘已是2019年11月的事。

夏薩特自加盟皇馬以來，便被傷患纏身，養傷時間比上陣還要多。（資料圖片／Getty Images）

「世三」變「藥煲」，身形都「肥佬」，夏薩特今季開季前「漲爆」示人，盛傳主帥施丹為此「嬲咗」，下令他立即減磅。養傷身體「無得郁」，但把口未停過，夏薩特曾在訪問中自爆養傷期間「食大咗個胃」，體重直線上升，尤其是對麵包沒有抵抗力。

夏薩特再次脹爆迎開季 歐國聯兩仗齋坐惹皇馬質疑

不時養傷的夏薩特，身形不時走樣。（資料圖片／Getty Images）

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夏薩特如今再度養傷，外界亦十分關注「夏世三」的體形，擔心他再度充當「為食總司令」，以「漲爆」身形示人。快餐店Burger King的西班牙小編，未有因為夏薩特再受傷而手下留情，更在傷口上灑鹽。

西班牙足球節目《El Chiringuito TV》透過Twitter問為何夏薩特缺席訓練的原因，Burger King小編轉發並笑言，愛吃包的夏薩特「有一半機會在我們的快餐店內」，至今已累積超過12萬個「Like」。

快餐店Burger King亦在Twitter抽水，直線攻擊他的體形。（Twitter截圖）

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