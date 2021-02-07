【世冠盃】拜仁慕尼黑出師不利竟扯上政治　球會高層怒轟政客陷害

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-07 16:54

世界冠軍球會盃正於卡塔爾多哈舉行，作為應屆歐聯冠軍的拜仁慕尼黑，未抵埗卻已險阻重重，航班遭禁飛、剛踢完比賽的球員要在機上過夜，疲累不堪。 拜仁行政總裁路明尼加認為當中涉及政治陰謀，直指「有人不喜歡拜仁」。

拜仁慕尼黑在德國時間周五晚上8時展開、作客哈化柏林的德甲賽事獲勝後，即前往柏林布蘭登堡機場，登上晚上11時15分起飛、往多哈的航班，以趕在柏林在每日凌晨零時後禁飛之前出發。

拜仁慕尼黑在擊敗哈化柏林後，即到柏林機場出發往多哈，但仍未能如期起飛。（美聯社）

航班被拒飛 球員被逼瞓飛機

然而，事情卻完全不如預期——航班在晚上11時59分30秒之際仍在地上，結果他們被拒起飛，球員們拖着比賽後的疲累身軀，在航機上渡過了7小時，到翌日早上6時52分，才獲准起飛，但卻要先飛往慕尼黑讓航班職員換更，才可飛往多哈。

德國時間星期六下午，拜仁大軍才順利抵達多哈，由於拜仁首仗為德國時間周一晚上7時舉行（多哈時間晚上9時），意味他們未能趕及國際足協規定球隊需在賽前3天抵埗的規定，不過國際足協表示，會加快病毒檢測程序，確保比賽可如期舉行。

拜仁大軍幾經波折才抵達多哈：

路明尼加表不滿 怒轟布蘭登堡邦政府

最終順利抵埗，拜仁大軍總算鬆一口氣，不過一向意見甚多的拜仁行政總裁路明尼加則是滿腔不忿，直指事件涉及政治：「我們的計劃完全被布蘭登堡（與柏林共同管轄機場的邦）的政客毀掉了，他們完全不懂那（禁飛）對我們的影響有多大！」

儘管德國《圖片報》指出，事件無關布蘭登堡邦政府，禁飛是德國航空局的決定，但路明尼加仍在《圖片報》的直播訪問中，將矛頭直指該邦：「其實我感覺到柏林的人們很想幫忙，可惜布蘭登堡有人不喜歡拜仁，所以故意阻撓我們，今次更故意不讓我們起飛……但要記住，我們去踢世冠盃，也是為布蘭登堡的名譽而戰！」路明尼加的理據，是凌晨禁飛令不適用於國際航班，《圖片報》指布蘭登堡邦政府正調查事件。

路明尼加認為，拜仁的包機遭拒絕起飛，是布蘭登堡邦政客的陰謀。（Getty Images）

英超第23輪直播賽程（按圖放大）：