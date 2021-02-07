【德甲】21歲韓國小鮮肉獲譽新孫興慜　轟世界波爆大冷擊敗多蒙特

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-07 18:59

孫興慜（Son Heung Min）被譽為近代、甚至史上最強的亞洲球員，這位亞洲球王今年將滿29歲，韓國傳媒紛紛尋找「下一個孫興慜」。 韓國的確不乏新秀，李康仁、黃喜燦等都漸為人熟悉。昨晚一場德甲賽事，21歲的鄭優營（Jeong Woo Yeong）以一記「火箭炮式」入球擊敗多蒙特，韓媒紛紛將他視為「新孫興慜」。

周六（6日）德甲賽事，近況低迷的多蒙特作客弗賴堡，縱使早前炒掉前主帥法夫利，又有艾寧夏蘭特、查頓辛祖等球星悉數正選，「蜜蜂兵團」的表現毫無起色，49分鐘，辛祖在左路近邊線傳球失誤被對手反擊，韓國前鋒鄭優營在峨嵋月頂接應，左腳轟出一記勁度十足的遠射，皮球直飛入網，打開紀錄。

鄭優營（左）在多蒙特身上取得個人近3仗第2個德甲入球。（Getty Images）

弗賴堡之後再有莊拿芬舒密特遠射建功，即使多蒙特16歲神童莫高高射入個人德甲第2球，弗賴堡仍成功以2：1，自主帥史迪治在2012年1月上任以來，首度擊敗多蒙特。

按此觀看：鄭優營的炮彈式入球

鄭優營射入靚波，韓國媒體自然力讚，並提出一大指標，指他有可能成為繼車範根、孫興慜之後又一位在德甲發光發亮的前鋒——射破多蒙特大門。《朝鮮日報》指出，韓國足球史上着名的射手，包括車範根、車斗里、池東沅和孫興慜，都曾經在多蒙特身上取得入球，當中孫興慜效力漢堡和利華古遜時，更曾9次攻破多蒙特大門。

球場外的鄭優營，是個平凡韓國少年（按圖放大）：

拜仁慕尼黑關注成長 出售時加入回購條款

以此數據去推論鄭優營能達到孫興慜的水平，當然是言之過早，但其實這位韓國小國腳早在3年前已薄有名氣，出身自韓職仁川聯青訓的他，2018年1月加盟拜仁慕尼黑，在18/19球季曾分別在德甲及歐聯上陣過1場；2019年8月，拜仁將他售予弗賴堡，但多間傳媒都指出鄭優營的合約內有回購條款，意味拜仁有意在未來將他帶回安聯球場。

事實上，拜仁一直相當關注他的進度，上季鄭優營在弗賴堡上陣機會寥寥，令拜仁出手借用他到二隊參與德丙賽事。今季鄭優營回歸弗賴堡，上半季上陣次數雖多，但大多是比賽末段才入替，季中更傳出會將他外借至聖保利，直至早前在對史特加的聯賽，射入個人今季第2個德甲入球，才贏得史迪治信任，連續3仗獲遣正選，他亦以表現回報，今仗以入球殺敗弗賴堡多年來未曾擊倒的強敵多蒙特，若能持續進步，回歸拜仁絕非不可能。

英超第23輪直播賽程（按圖放大）：