【港產旅行團】曾淑雅戴祖儀夥Ben Sir行山　挑戰梯級行大刀屻

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-08 15:28

TVB節目《港產旅行團》周日播出第2集，歐陽偉豪（Ben Sir）、曾淑雅及戴祖儀到大刀屻行山，由嘉道理農場出發，行到林村落山。他們邀請了骨科醫生沙惠良為嘉賓，講解T柄及直柄行山杖的分別，以及行山時的姿勢。

骨科專科醫生沙惠良陪伴3位主持行了部分上山路段，途中主持請教他T柄及直柄行山杖的分別，問他那一款較好。沙惠良就指出使用T柄行山杖的3個潛在問題，他說：「行山時用T柄，長時間用的話，就有可能壓住我們的手掌，令到我們的手麻痺。另外，虎口位置如果握得太緊，就可能會起泡或者擦傷。當我們不小心絆倒時，手指有可能扭傷。」他之後表示，用直柄行山杖「可以減少我剛才提到的問題」。

【《港產旅行團》第2集行大刀屻】

+ 8 + 8 + 8

談到行山時的姿勢時，沙惠良建議：「上斜及落斜時，盡量保持腿部挺直，就會減少腰痛的情況。」至於行山鞋方面，他表示要因應路況，如果行山路線多沙石泥路，最好穿抓地力強的鞋；如果多硬地的話，就考慮吸震能力較好的，減少患上筋膜炎的風險。

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歐陽偉豪、曾淑雅及戴祖儀由嘉道理農場對面的行山徑起步，初段不斷上樓級，由約150米高的起點，上去566米的大刀屻。曾淑雅在節目旁白表示，挑戰大刀屻最困難的是梯級，一開始就要不停上。途中，行山徑經過一處險要的山脊，政府在路旁加設鐵鏈欄杆，所以此地被山友稱為「金銀橋」。此處景觀開揚，可以享受360度風景。

【3名主持登上大刀屻】

歐陽偉豪在節目中解釋大刀屻的名字來源，他表示最初客家人稱此山為剃刀刃，將客家音直譯為英文後，之後再用粵語音譯這個英文名，就變成今日的大刀屻；因為客家音，大刀屻有時亦會被叫做大頭羊。

離開大刀屻後，他們續沿山脊走，行到480米高的北大刀屻，之後就開始落山。他們選擇牛牯嶺行山徑，落到大埔林村離開。全程路線約9公里，需要4小時左右。

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