日本最美抗癌泳手的逆襲　復出半年即破紀錄　向重傷對手「報恩」

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-08 18:44

池江璃花子（Ikee Rikako）的名字，在游泳界無人不曉——17歲盡破日本和亞洲紀錄、初戰亞運會就成為首位奪得6面金牌的日本選手，加上甜美外貌，儼然是一顆明星。 2019年2月8日，恰恰兩年前，池江的一切卻突然掉落深淵，18歲的她確診白血病，需要在距離東京奧運只有1年多之時全面停止游泳活動，在病榻中，她只能掉淚。 未料又過去兩年，今天的她卻能豁然說道：「想告訴兩年前的自己，之後，你會有滿滿的微笑。」

池江璃花子昨日（7日）在日本公開賽的女子50米自由泳決賽，游出24.91秒，奪得銀牌，是她自去年8月29日重踏賽場以來的首面獎牌。

由當時起計算，池江僅用了半年，就將50自的時間推前了1.41秒，亦將與自己保持的日本紀錄收窄到0.7秒內，距離曾經遙不可及的東京奧運資格達標時間（24.46秒），更得0.45秒，儘管池江表明不會為東奧操之過急，只會一步一步來，但以她的進度，要趕及參加奧運絕非不可能。這些都證明，她在半年內全力增重6公斤的努力絕無白費。

2018年亞運會，池江璃花子連奪6面金牌，成為亞運MVP，當時的她尚未患癌，臉容飽滿。（Getty Images）

復出半年破學生紀錄 為吉祥物娃娃興奮

24.91秒的時間，同時打破日本學生紀錄，對於擁有3項長池、3項短池亞洲紀錄的池江璃花子而言，學生紀錄從前或微不足道，但今天已教她樂不可支，在instagram分享自己掛着獎牌的照片、及由日本水泳連盟發出的紀錄確認書，道：「沒想過今天會贏得獎牌，很開心！能再收到ぱちゃぽ（吉祥物娃娃）真是太好了，我會繼續進步的。」

畢竟走到這一步，池江可是花費了極大的氣力——2019年2月8日，她確診白血病，必需即時退出國家隊選拔、衝擊奧運獎牌的夢想看來就要破滅，但她今日在IG限時動態中，分享了一幀當時拍下的照片，相中的她正在微笑。

池江璃花子去年復出時的照片，身型瘦削不少，今天的她進步明顯。（instagram）

「我永沒法忘記兩年前的今天，我墜落到人生谷底，那天我確診了白血病，但痛哭一場後，我竟然還能微笑，並叫經理人幫我拍下這張照片。」

池江坦言，當時她竟覺得釋放了所有，感到無比輕鬆，也大大改變她對人生的看法，她的一番感言，亦感動萬千網民：「我想告訴兩年前的自己，兩年後，你會笑得更燦爛。一年前的我還在醫院，要服用免疫系統抑制劑，不住去想自己是不是要吐了？」

「至今為止，我真的用盡了全力。」

池江璃花子分享重生的喜悅（按圖放大）：

泳壇巨星奧運前骨折 池江送鼓勵回報

在池江分享心情的同時，泳壇同時傳出壞消息，在距離東京奧運展開不足200天之時，瑞典巨星絲祖唐（Sarah Sjostrom）右手手肘骨折，今日（8日）需做手術。擁有11項世界紀錄的絲祖唐透露，自己是前往探望朋友途中不慎在冰上滑倒，「在這個時機受傷，無疑是很Sxxt，但我必定會以更強的姿態復出……我見過一些運動員在受傷後變得更強，我會以他們為學習對象。」

絲祖唐雖然較池江璃花子年長7歲，但兩人關係甚佳，2019年的世界游泳錦標賽，絲祖唐就與澳洲泳手麥姬昂和加拿大的麥妮爾，一同在手掌寫上為池江打氣的字句，鼓勵她抗癌；池江亦沒有忘記當日他人的善舉，今日在instagram上傳一幀手心寫上為絲祖唐打氣字句的照片，希望鼓勵這位好對手努力康復，教人窩心。

絲祖唐與池江璃花子兩年前後互送祝福（按圖放大）：