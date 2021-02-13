西貢行山路線｜牛年行冷門人少牛湖墩　上大枕蓋看吊鐘花人山人海

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-13 08:15

牛年新春行山，不如選座較名字有「牛」的山！黃牛山極受歡迎，肯定人山人海，這次就選擇一座較冷門的「牛」山牛湖墩，感受西貢群山的懷抱。行完牛湖墩後，可以上大枕蓋，觀賞新春盛放的吊鐘花，落山時俯瞰萬宜水庫。這條路線全長約7公里，大部分為原始山徑，又上又落，需要體能，建議預算4小時。

牛湖墩、大枕蓋行山路線資訊：

路線：北潭凹 > 10分鐘 > 牛湖墩營地 > 25分鐘 > 牛湖墩 > 1小時10分鐘 > 鹿湖郊遊徑 > 1小時10分鐘 > 大枕蓋 > 50分鐘 > 萬宜坳 > 15分鐘 > 鯽魚湖 路程：7.1公里 需時：4小時 體力需求：3星（由牛湖墩到大枕蓋又上又落，樹蔭又不多；以5星為最高） 技術需求：3星（原始山徑為主，上落斜多碎石路；以5星為最高） 起點交通：西貢市中心搭94號九巴或7號小巴到北潭凹下車 終點交通：鯽魚湖搭94號九巴、7號小巴或9號小巴到西貢市中心

在西貢市中心買齊糧水後，搭94號九巴，到北潭凹下車。橫過馬路，留意右方有一條寬闊的山路上斜，路口有個禁止汽車及單車內進的鐵欄。上完斜後，經過一塊平地，續沿平坦闊路行。不久，見到左方有座水務建築，山徑亦出現岔口，暫不上斜，選擇左路。行多5分鐘，抵達牛湖墩營地。

由營地上牛湖墩的路口並不明顯。入到營地，轉右沿梯級上斜，行到上營地的左上角。在燒烤爐後，見到叢林中有小徑，行入去見到有塊小空地，轉右接小徑上斜。樹根交錯，搭成山徑的梯級，此路較少人行，路面多落葉，行進期間亦弄破了幾個蜘蛛網。

▼按圖看清由北潭凹上牛湖墩路線▼

+ 15 + 15 + 15

上到一個密林中的山丘頂，山徑轉為落斜，至山坳後，直行上斜，兩旁樹叢較密，建議大家穿長褲去行。上完斜路，便至263米高的牛湖墩。由牛湖墩營地起計，行了25分鐘上到牛湖墩的三角測量站。牛湖墩被西貢群山懷抱，面朝東心淇半島及大灘海。

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

【同場加映，香港有「牛」字的山峰】

+ 5 + 5 + 5

離開牛湖墩，沿另一邊的山路，下降至密林中的山坳，之後轉為上斜，登上牛湖墩後的無名山頭。這段路兩旁的植物依然很密，但路胚明顯，最後近頂的一後頗斜。這個牛湖墩後的無名山頂是最佳觀景位置，擁有360度西貢群山美景，向北是牛湖墩、大灘海及塔門，之後往西望去的是牛耳石山。續轉身環顧，山頂平坦的太墩與「西貢千島湖」景色映入眼簾。往東南望去，已見牌額山及大枕蓋，而東北方則是赤徑與蚺蛇尖。

▼按圖看清上牛湖墩後山頭的路線▼

+ 6 + 6 + 6

離開這個靚景山頭，沿往東南方的山徑走，在山脊上上落落，遠望可見赤徑口一帶山海景致，近觀細心留意路旁植物，間中會遇見吊鐘花。走過長滿炮仗草的山坡後，行到一個分岔口，這裏有根木柱。由牛湖墩起計，在山脊上落了45分鐘行到這個岔口。

右邊是繞山腰的小徑，但這次我們在岔口選擇左邊上斜的路，再登上逾350米高的山脊。上到山脊，會見到左邊有座高山，那是409米高的牌額山，今次路線不用上的，繼續直行就可以，朝大枕蓋方向前進。

▼按圖看清往鹿湖郊遊徑路線▼

+ 20 + 20 + 20

之後，山徑由平轉落，不斷落斜，路況與之前差不多，都是明顯原始山徑。大約落了15分鐘，就去到鹿湖郊遊徑的十字路口。在路口，轉右是經郊遊徑到鯽魚湖，轉左同樣是行鹿湖郊遊徑往西灣亭方向，而今次就是直行，由大約280米高的路口，直上407米高的大枕蓋。

上大枕蓋的山路比牛湖墩一帶的更寬闊明顯，但路比較爛，多碎石，凹凸不平。如果只是穿普通運動鞋行，很容易會滑倒，建議大家穿行山鞋。在新春時節行，這段上山路旁有很多盛開的吊鐘花，可以邊行邊賞花，感覺賞心悅目。包括沿路賞花，大約行了1小時多，登上大枕蓋山頂。從山頂望落去剛才上山的方向，滿佈賞花的人潮。

▼按圖看清由鹿湖郊遊徑路線上大枕蓋路線▼

+ 16 + 16 + 16

吊鐘花是本地原生植物，屬杜鵑花科，花期在每年1月至3月。吊鐘花曾經是香港受歡迎的年花，因為它正值新春期間開花。不過，早年市民及商人大肆採摘，吊鐘花數量大減，令政府立例禁採禁售。現時香港法例第96章《林區及郊區條例》的附屬法例《林務規例》訂明，任何人無合法辯解，不得售賣、要約售賣、管有、保管或控制吊鐘花及其任何部分。因此，請大家賞花期間眼看手勿動，採摘吊鐘花不但是自私的破壞行為，而且觸犯法例。此外，請遊人留在原有山徑賞花，不要自行踩出新路。

▼大枕蓋上的賞花盛況▼

+ 19 + 19 + 19

▼前TVB主播周嘉儀都有去賞吊鐘花▼

▼吊鐘花以外，還有木薑子▼

+ 2 + 2 + 2

由大枕蓋落到馬路的山路長約1.7公里，頭大半段都是原始山徑，以落斜為主。路況雖然未至於去到蚺蛇尖那種，但路面碎石都多，都要小心翼翼。落山途中，會見到一兩棵盛開的吊鐘花，但不如鹿湖郊遊徑上山那邊壯觀。在這條落山路上，可以俯瞰萬宜水庫景色。

經過一個漁護署新建的休憩觀景台後，山徑經過修築，斜路上設在木級，更方便行山人士上落。當你見到山徑變成石屎樓級，就代表快到馬路。山徑出到護土牆頂，之後經樓級落到萬宜坳，那裏是大網仔路、萬宜路及西灣路的路口。由大枕蓋頂起計，落了50分鐘到馬路。

▼按圖看清由大枕蓋落萬宜坳的路線▼

+ 17 + 17 + 17

落到萬宜坳後轉右，沿大網仔路旁的行人路走，不斷落斜。大約行了15分鐘，落到底是一處接北潭路的路口，轉右入北潭路，就到鯽魚湖的巴士站，可以等94號九巴或途經的小巴回去西貢市中心。在假期，還有96R號九巴途經，可以直接回到市區。

▼按圖看清由萬宜坳到巴士站的路線▼

這條路線全長約7公里，建議預留4小時。頭半段牛湖墩一帶較少人行，可以先享受郊野寧靜，而且行牛湖墩，看牛耳石山，趁牛年到欣賞香港兩座名字有「牛」的山。頭半段路沒有路牌，兩邊叢林亦較密，雖然路胚明顯，但建議行山人士出發前做足準備，了解清楚路線地勢，認清分岔口，以免迷路。

這條行山路線的地圖及高度圖。（網上截圖）

後半段上落大枕蓋則是近期的熱門路線，相信人山人海，不易迷路。始終大枕蓋有407米高，上落山都欠缺樹蔭，需要體能，近期更有行山人士在萬宜坳上山途中昏迷不治，請大家量力而為。此外，大枕蓋一帶山路凹凸不平，最好穿行山鞋前往。總括而言，這條路線適合有一定經驗及裝備的行山人士。

了解更多：遊人逼滿大枕蓋賞吊鐘花 中年女山友上山路上暈倒不治

看圖比較消委會測試的15款Sports Bra：

+ 9 + 9 + 9

看圖比較消委會測試的15款運動上衣：

+ 9 + 9 + 9

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 2 + 2 + 2

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 8 + 8 + 8

建議放入背囊的行山裝備：