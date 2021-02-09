體育場地重開無期　教練嘆學生失目標　「好像呃了他們青春」

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-09 16:10

新冠病毒疫情反覆，體育場地多次關閉，足籃球場更是首當其衝，至今重開無期；但年宵花市卻在球場復辦，使體育界費解。 香港體育教練工會籌委劉家豪今日（9日）偕4名體育教練再次召開記者會，促請政府正視業界意見，盡快開放體育場地。

康文署自去年首季開始，多次暫停開放轄下體康設施，期間雖曾短暫重開，但每當疫情有反彈跡象，體育界都首當其衝被勒令停賽和訓練，出席記者會的全職排球教練何輝坦言，最擔心是球員和教練因轉行而出現斷層，影響體育界生態。

香港體育教練工會今日再召開記者會，劉家豪（中）坦言政府忽視運動員最需要目標和長遠計劃。（葉詩敏攝）

擔任丙組聯賽球隊與校隊教練的他指出，排球講求團體訓練，在封場和限聚令下，球員難以享受運動的過程和樂趣，「但這正是年青人成長重要部分」。

政府在去年末曾經重新開放場地，何輝執教的球隊和校隊曾重新展開訓練，他與球員甚至總會曾認為，在防疫措施下，政府很大機會重啟聯賽，學界賽事也有機會復賽，豈料疫情反彈下體育界再受牽連兼「一刀切」，他坦言，在無徵詢業界意見下，強行關閉所有體育場所並不合理。

甲組足球員兼全職教練李君俠表示，去年政府曾放寬政策至4人限聚劃場訓練，現在卻更加嚴厲。（葉詩敏攝）

教練非為名利 只求政府支持重開場地

「作為教練很難受，叫他們繼續努力練習保持希望，好像呃了他們（球員）一次又一次，呃了他們青春。」各運動業界教練均慨嘆疫情下難以維持生計，何輝坦言不望政府以金錢支援，但求給予支持、開場予球員和學生訓練。他慨嘆：「（在香港）做得教練一定不是為名為錢為利，都是愛錫年青人，知道運動對他們的影響力。」

同場加映：體院2019/20年報數據，反映政府投資在體育的資源主要集中在精英項目（按圖放大）

他感慨續說學生甚至叫他轉行，「他們對我說『阿Sir，我們明白的，你轉行吧』 ，但他們懂得為我設想，看到他們的成長，更加捨不得。我說你們頂住鬥志，我頂住份糧，是我們現在唯一可做的事。」

全職排球教練何輝坦言與球員關係像爸爸，不捨得轉行放棄球員。（葉詩敏攝）

政府政策離地 港隊比賽前欠場地練習

至於同場促請政府正視體育界訴求的長洲區議員、籃球球證梁國豪，表示政府的「一刀切」政策離地，忽視體育運動發展，「政府高層真的站在太高位置，希望能貼地了解體育界情況，教練和運動員不是辦公室工作，運動員是需要持續訓練，不是開返工就沒有影響。」

香港體育業界不少人被逼停工多時，怒轟政府欠支援，可參考日本疫情下對體育行業的支援政策作比較（按圖放大）：

香港籃球隊代表即將在2月中赴巴林出戰亞洲盃男籃外圍賽，港隊在「隔離泡泡」政策下以年輕球員為骨幹征戰，而由於香港籃球場地仍然關閉，球隊目前只能個別鍛鍊體能。籃球教練劉家豪不禁抨擊政府未有考慮港隊肩負香港運動員使命，「連場地都沒有，波都冇練就要代表香港比賽。」認為反映政府並不重視體育與其發展。