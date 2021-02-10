【西甲】20歲韓國混血兒首次正選披甲　皇家馬德里兩蛋贈基達菲

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-10 13:36

皇家馬德里在周二晚西甲靠賓施馬及費蘭特文迪各建一功，主場以2：0擊敗基達菲。傷兵滿營下，皇馬今場派出一位新臉孔，他是尼日利亞及韓國混血兒馬文（Marvin Park）。這名20歲皇馬青訓產品首次正選，客串右翼衛，表現對辦，獲得西班牙《馬卡報》及《阿斯報》的好評。

皇馬近期傷停問題嚴重，沙治奧拉美斯、卻奧斯、夏薩特及丹尼爾卡華積等主力缺陣，以3-4-3陣式迎戰基達菲。在艾斯高狀態不足下，皇馬主帥施丹大膽派出20歲小將馬文客串右翼衛。

【尼日利亞、韓國混血兒馬文首次為皇馬正選披甲】

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馬文在西班牙出世，父親是尼日利亞人，而母親則是韓國人，他的全名叫Marvin Olawale Akinlabi Park，相信其母親姓朴。因為家人曾到英國工作，馬文在2009到2012年間踢過燦美爾青年軍，之後回到西班牙，到2016年加入皇馬青年軍。馬文在青年軍踢翼鋒或進攻中場，在19/20球季幫皇馬贏過歐洲青年聯賽冠軍。

馬文今季試過兩次聯賽後備上陣，對基達菲一戰首次為皇馬正選披甲。雖然右翼衛並非他擅長的位置，但他的表現令人驚喜。西班牙《阿斯報》形容：「一個翼鋒去客串翼衛，他已經竭盡所能。雖然他有點怯場，但他的表現沒有什麼好批評。」至於《馬卡報》就讚他：「小伙子第一次踢正選，一開始給賓施馬的傳球非常好。他在右翼衛上的表現令人留下深刻印象，創造了一次機會，可惜無人接應。」

馬文上場對侯爾斯卡後備上陣。（美聯社）

馬文在55分鐘就被換走，雖然他未如左翼衛馬些路般搶鏡，但他在這55分鐘的數據不錯，有1次威脅傳球，有2次成功突破，並列全隊最多，他還有2次被侵犯。防守方面，馬文有搶截、截斷對方傳球及解圍各2次。在數據網站《Whoscored》中，馬文獲得7.1分。

曾經在青年軍執教過馬文的教練Alvaro Benito大讚他的速度，「馬文是一名擁有短跑運動員速度的球員，他是我見過其一個最快的球員。對於他未來發展，如果踢翼鋒的話，他或者還未夠能力在職業球員中搶鏡，但如果他掌握到防守的想法，他可以成為一名傑出的邊路球員，由後場帶波上去會有更多空間，這樣會更好。」

【皇馬由兩名法國球員建功】

在馬文被換走後，皇馬先由賓施馬在60分鐘開紀錄，之後到費蘭特文迪在66分鐘入多一球，主場以2：0取勝。皇馬贏波後，22戰得46分排次席，落後20戰51分的馬德里體育會。基達菲今場一直捱打，全場竟然只得1次射門，而且還不中目標的。