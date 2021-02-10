桌球｜傅家俊與前經理人陳恩能違約爭議　經理人公司表明堅決控告

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-10 22:03

香港桌球手傅家俊（Marco）與其前經理人公司的法律爭議持續已久，今日（10日），其前經理人公司、由知名體育評述員陳恩能（丹尼爾）任董事的Passion Marketing Company Limited（下稱Passion）發聲明，回應與傅家俊的爭議。

2019年，傅家俊遭Passion入稟，指他在雙方合約有效期間涉違約，私下收酬出席活動；2020年，傅家俊與Passion合約結束後，指Passion及其董事陳恩能，擅自將傅及傅妻在Facebook專頁的管理員權限降級，陳恩能亦在合約結束後繼續以管理員身份在專頁發文，傅家俊入區域法院，要求對方交還專頁管理權及賠償損失。

兩宗案件早前在區域法院聆訊，並頒下判辭。Passion方面同意交出專頁控制權；對於傅家俊申請剔除Passion在入稟狀書中部份內容，法庭予以拒絕。

香港知名桌球手傅家俊（圖）與前經理人陳恩能之間的爭議糾纏多時。（Getty Images）

Passion發聲明：爭議源自傅先生涉嫌違約

Passion今日發聲明，稱希望藉聲明「回應近來各大媒體及公眾對其與傅家俊先生之間的爭議及澄清事實以正視聽，避免任何進一步的謠言及猜測」。

聲明指出，Passion與傅家俊在2017年3月1日簽訂運動經理人合同，「自此成為傅先生的唯一及獨家經理人」，其後以「爭議源自傅先生涉嫌違約」為題，指傅家俊「被發現涉嫌在沒有通知或通過Passion的情況下私下接受客戶邀請，而且涉嫌在陳先生（陳恩能）背後與第三方洽談在香港設立桌球學校」，指事件令陳恩能及傅家俊關係「每況愈下」。

傅家俊去年6月創辦桌球學校「大師桌球王國（Master Snooker Kingdom）」，位於康山道，主要教授小朋友桌球，專為4至10歲兒童提供香港桌球總會認可的課程。

傅家俊的前經理人、知名體育評述員陳恩能。（陳恩能Facebook專頁）

Passion在聲明中稱在本年1月25日，「法庭頒佈了一個對Passion有利的判決」，理由是法庭拒絕傅家俊申請撤銷Passion控告其違反合同的申索（即傅家俊申請剔除Passion在入稟狀書中的部份內容），並批准Passion修訂其傳訊令狀「以包括在該傳訊令狀發出後所發生的事件」。

聲明最後指，「Passion會堅決繼續及專注於控告傅先生違反合同的法律追索，向法庭尋求公義」。

成為職業桌球手已23年的傅家俊，3年前曾經歷視網膜退化，一度未能參賽，去年又因疫情放棄出外參加職業賽，年終排名因而跌出職業資格範圍，若無法獲世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour）發出「外卡」，需由業餘賽再戰。

Passion聲明全文。

傅家俊近期在其桌球學校開幕日及其他活動上露面：