英超｜高普1月喪母無法送別　再遇利物浦低潮　雙重打擊滿臉倦容

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-10 23:15

衛冕英超的利物浦今季傷兵累累、戰績平平，使領隊高普承受龐大壓力，紅軍周一凌晨大敗予爭標對手曼城後，高普更在賽後記招與記者口角，登上英國媒體頭條。 心情不佳，背後卻有苦衷——高普的母親Elisabeth上月離世，他卻無法出席摯親葬禮，只能隔空告別，又如何能為情緒找到出口？

德國報章《黑森林信使》報道，高普的媽媽Elisabeth Klopp早前離世，享年81歲，《圖片報》由當地市政廳公布得悉，Elisabeth在1月19日逝世。然而，因德國就疫情實施入境限制，令高普未能親身出席本周二（9日）的葬禮。報道指，高普上一次見到媽媽，已是她80歲生日之時，未料慶祝大壽卻成永訣。

多年前的高普與媽媽：

這位紅軍主帥向《黑森林信使》透露心聲：「對我來說，她就是一切……她是個真正的母親，也是最好的母親。」他又道，自己是個虔誠的基督徒，「相信媽媽去了一個更好的地方。」他說，待未來時機合適，會「再以一個美好的形式去追悼她」。

球迷：難怪高普一臉倦容

利物浦今季的情況，令高普飽受壓力，首先是傷兵情況嚴重，3名主力中堅雲迪積克、祖高美斯及祖爾馬迪普全部提早「收咧」，新收購的中場球星堤亞高艾簡達拿早前曾長唞、前線奇兵迪奧高祖達亦未復出，導致兵源短缺，加上前線「三叉戟」表現不如以往，戰績不佳，自2020年12月底起9場英超賽事至今只得兩勝。

當中，高普母親離世後首仗對般尼，紅軍就爆冷敗予般尼，加上轉會等事的壓力，有球迷指，難怪高普近期顯得格外疲倦，並紛紛向高普送上慰問。

53歲的高普已一臉白鬚，今季多重打擊之下，他的激情畫面亦較以往少。（Getty Images）

高普的父親Norbert Klopp早在2000年因病去世，這一直是高普心中一大遺憾。Norbert 年輕時曾是足球員，出任門將，但成就不高，隨後轉任銷售員，高普曾指父親是個「天生的教練」，無論高普做足球員或教練，爸爸都對他要求極高，常向他嚴加批評，「但到我有所成就時，他卻永遠都看不到了，這令我仍很難過。」

英超第23輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超聯賽榜前10位（截至2021年2月9日）：